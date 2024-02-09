Ева Грин блистает в фильме «Три мушкетёра: Миледи». Обзор нового фильма саги

Первая часть новых «Трёх мушкетёров» вышла в начале 2023 года и удивила фанатов Д’Артаньяна. Привыкли к яркой и завораживающей Франции? В переосмыслении страна грязная и отталкивающая. Фильм с Боярским пропитан духом благородства и авантюризма? Здесь герои неистово страдают и лишь чудом остаются в живых. Учитывая, что в кино ещё и экшен был потрясным, зрители остались довольны.

8 февраля до российского проката добралось продолжение «Трëх мушкетёров: Миледи». Если переживали, что съёмочная группа расслабится и снизит планку, выдыхайте. «Миледи» ничем не уступает первой части — местами даже превосходит.

«Три мушкетера: Миледи»: где смотреть?

Фильм уже показывают в кинотеатрах России. Цифровая версия выйдет ориентировочно весной и, вероятно, пополнит подписку «Кинопоиска». Первая часть уже там.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат «Атмосфере кино».

Мушкетёры против монтажных склеек

«Миледи» стартует с того же момента, где закончилась первая часть. Если забыли, что вообще происходило в «Трёх мушкетёрах», режиссёр заботливо обо всём расскажет. Ну а дальше вы снова окажетесь в тёмном переулке, увидите похищение Констанции и испугаетесь за Д’Артаньяна, пропустившего мощный удар.

Как и раньше, время на раскачку фильм не берёт. Уже во вступлении герой отправится на самоубийственную миссию, где будут драки, погони и эффектные прыжки веры. В «Миледи» таких драйвовых моментов много, и каждый заставляет сердце учащённо биться.

Д’Артаньян против Ришельё Фото: «Атмосфера кино»

Секрет в запредельной трудолюбивости всей съёмочной группы. К примеру, в каждой драке есть отрезки, где оператор снимает одним кадром — зачастую по паре минут. Иногда это массовые сцены, где на арене сходится множество персонажей. Камера кружит вокруг них, герои убедительно размахивают клинками, союзники вопят от полученных ран. Зрелище приятное и, главное, частое.

Финал вообще заслуживает места в подборке лучших битв в истории. Быть может, там нет невероятной хореографии, но всё компенсирует бешеный накал страстей. Герои дерутся так достоверно, будто реально ненавидят друг друга и защищают собственную жизнь. В итоге в конце поединка со лба смахиваешь пот.

Лучшая дуэль в фильме Фото: «Атмосфера кино»

Экшен — главное достоинство фильма, но мирные эпизоды тоже хорошо развлекают. Дело в том, что у всех есть яркая черта, а актёры выкладываются и добавляют своим персонажам харизмы.

Например, у Констанции по-прежнему мало экранного времени — вот только её очаровательную улыбку вы точно не забудете. Капитана мушкетёров де Тревиля отправили на задний план, однако для зрителя он станет олицетворением чести и готовности погибнуть за идеалы. Даже на деяниях кардинала Ришельё фокусируются всего пару раз, но стальной характер манипулятора пробирает до мурашек. Подобные особенности найдутся у всех, поэтому следить за сюжетом не надоедает.

В «Трёх мушкетёрах» вообще много моментов, которые работают исключительно на таланте актёров. Взять хотя бы поход Арамиса к обидчику сестры: персонажи умилительно бранятся, а исход встречи одновременно шокирует и заставляет смеяться.

В фильме полно роскошных кадров Фото: «Атмосфера кино»

Впрочем, идеальным сценарий не назвать. К примеру, основная арка Д’Артаньяна временами скучна и лишена смысла. Действия героя вроде бы можно объяснить, но основной сюжет они никак не развивают. История африканского мушкетёра вообще абсурдна: её словно добавили для потенциального спин-оффа. Всё это делает фильм перегруженным и слегка затянутым.

Ева Грин — главная звезда фильма

Подзаголовок не обманул. Миледи де Винтер, которую играет обворожительная Ева Грин, действительно получила много экранного времени и стала сердцем фильма. Из каждой минуты актриса выжимает максимум: у неё попросту нет нормальных сцен, все — невероятные.

Любопытно, что героиня весь фильм предаёт, строит козни и творит злодейства. Вот только благодаря стараниям Евы Грин ненавидеть даму не удаётся. Вслед за каждым прегрешением Миледи выдаёт столь пронзительную речь, что в глазах зрителя её грехи будто обнуляются. Причём подобный трюк героиня проворачивает много раз и всегда удачно.

Ощущение, что Ева Грин создана для роли де Винтер. Она одновременно мила и опасна, добра и лжива, соблазнительна и отвратительна. Только ради неё «Трёх мушкетёров» стоит посмотреть.

Герои фильма Фото: «Атмосфера кино»

«Три мушкетёра: Миледи»: стоит ли смотреть?

Новые «Три мушкетёра» — прекрасный повод сходить в кино. В каждом кадре чувствуется старание съёмочной группы: оно проявляется в изобретательном экшене, актёрской игре, проработке персонажей. Изредка фильм заставляет заскучать, но затем развлекает настолько мощными эпизодами, что от разочарования не остаётся и следа.

Оценка «Трёх мушкетёров: Миледи» — 8 из 10

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Восхитительный экшен.

Прекрасная Ева Грин.

За всеми героями интересно следить.

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