Мерси боку: «Три мушкетёра: Д’Артаньян» — фильм 2023 года без современной повестки

Даже если вы уже десятки раз читали или смотрели «Три мушкетёра», новинку точно стоит посмотреть.

Роман «Три мушкетёра» Александра Дюма экранизировали слишком много раз. Одних только порнопародий можно насчитать более десятка. Российский зритель прекрасно помнит культовый музыкальный советский мини-сериал с Михаилом Боярским в роли д’Артаньяна, а также голливудскую картину «Человек в железной маске» с Леонардо Ди Каприо в главной роли, где героями выступают постаревшие Портос, Атос, Арамис и д’Артаньян.

На днях в кинотеатрах России стартовала новая экранизация — «Три мушкетера: Д’Артаньян», которую сняли сами французы, пригласив в проект Венсана Касселя и Еву Грин.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфера Кино».

Опять скрипит потёртое седло

Гасконец Шарль д’Артаньян (Франсуа Сивиль) не успевает доехать до Парижа, как в него стреляют неизвестные разбойники. Его даже закапывают, но юнцу всё равно удаётся выжить и добраться до места назначения.

Парень мечтает попасть на службу в элитный королевский полк Людовика XIII, он с ходу сталкивается с тремя мушкетёрами — Атосом (Венсан Кассель), Портосом (Пио Мармай) и Арамисом (Ромен Дюрис). До часу дня он может умереть от их руки или сам их убить на череде дуэлей. Д’Артаньян также с лёту находит комнату за 1 лиру в неделю и по самые уши влюбляется в Констанцию Бонасье (Лина Кудри).

В «Три мушкетёра: Д’Артаньян» сюжет почти соответствует оригинальной книге, но прожжённые фанаты романа точно будут недовольны. Авторы убрали много контекста и подробностей, оставив голую суть, экшен, драму и юмор. Всё это обернули в формат мрачного экшен-триллера с налётом детектива.

Фильм даже близко не похож на абсурдно-паропанских «Мушкетёров» Пола Андерсона с Милой Йовович в главной роли, но это и не дословный пересказ книги.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» Фото: «Атмосфера Кино»

С самого начала новый фильм цепляет нетривиальным юмором, приличной драмой, великолепно поставленным экшеном и довольно мрачной и местами даже угнетающей атмосферой, царящей во Франции в начале 1600-х годов XVI века.

Пока пока покачивая перьями на шляпах

Нельзя не отметить невероятную работу костюмеров и художников. Все локации выглядят естественно — и дворцы, и поля с лесами, где нередко разворачивается действо. Даже кадры, где герои просто скачут на конях — хороши. Это же касается и дворцов — они выглядят так, словно в них действительно долгие годы живут люди, а не так, словно это театральные декорации.

Это же относится и к костюмам. Например, форма мушкетёров местами помятая, тусклая и поношенная — ясно, что эти воины не только выпивают и развлекаются с дамами лёгкого поведения, но и отважно служат королю. Особенно стильными вышли шляпы — я ни разу в жизни не видел, чтобы мушкетёрские шляпы с перьями идеально подходили всем героям без исключения.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» Фото: «Атмосфера Кино»

Режиссёр Мартин Бурбулон и композитор Гийом Руссель с помощью музыки и постановки смогли показать и передать состояние сурового и жестокого Парижа, в котором даже королевская знать не может ощущать себя в полной безопасности. На фоне такой атмосферы юмор героев, которые действительно готовы отдать свою жизнь за Францию, контрастирует так, как надо. Плюс к этому каждый персонаж раскрывается так, что зритель без проблем считывает всю драматургию.

Куда вас сударь к чёрту занесло, неужто вам покой не по карману

В картине шикарно поставленные экшен-сцены. Их не так много, как хотелось бы, но каждая держит в напряжении и поражает изобретательностью постановщиков. Боевые сцены нередко сняты одним дублем — камера следует за движениями персонажей, она часто захватывает того или иного героя со спины — этот простой приём повышает уровень сопереживания и дарит ощущение того, что зритель сам находится в замесе.

Видно, что авторы привлекли настоящих мастеров фехтования и постановочных боёв. В наше время изобретательные схватки на шпагах и с мушкетами выглядят очень свежо. Шпаги выглядят не как палки из фольги, они словно настоящее оружие с весом и балансом.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» Фото: «Атмосфера Кино»

Пора пора порадуемся на своём веку, красавице и кубку, счастливому клинку

В новых мушкетёрах поражают не только хорошо знакомые всем звёзды кино. Каждый актёр вписался в роль как надо. Каждый персонаж передаёт те эмоции, который должен испытывать в контексте того или иного события.

По одному взгляду Констанции в исполнении Лины Кудри понимаешь, что она хоть и не подаёт виду, но видно, как трепетно бьётся её сердце, когда она рядом с д’Артаньяном. В сцене тайной встречи королевы Франции Анны Австрийской (Вики Крипс) с герцогом Бекингемом (Джейкоб Форчун-Ллойд) актёры демонстрируют искреннюю любовь своих героев, это особенно хорошо видно, когда на них нападают прямо во время тайной встречи.

Даже кардинал Ришелье (Эрик Руф), у которого в фильме маловато экранного времени, почти ничего в кадре не делает, но, смотря на него, осознаёшь, что это подлый и бесчестный лис, который преследует исключительно свои цели — власть.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» Фото: «Атмосфера Кино»

Главные архетипичные герои — Атос (Венсан Кассель), Портос (Пио Мармай), Арамис (Ромен Дюрис) и д’Артаньян вышли такими, какими их знают все.

Атос — матёрый и благородный воин с загадочным прошлым.

Портос — честный и отважный рубаха-парень.

Арамис — тоже отважный и честный, но уже не молодой герой-любовник.

Д’Артаньян — символ молодецкой дерзости, силы и воинственности.

Смотреть на Еву Грин в образе Миледи, видеть, как она хитро щурится, юлит, ведёт беседу с союзниками и врагами — одно удовольствие. Это же касается и Венсана Касселя: когда он в кадре, бессознательно переключаешь внимание на его персонажа. Даже когда он просто задумчиво сидит, выглядит шикарно. Ева и Венсан много лет работали в Голливуде и в большом авторском кино, и это сразу становится понятно.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» Фото: «Атмосфера Кино»

Судьбе не раз шепнём мерси боку

Это первый фильм из двух. Он логически завершил историю с подвесками королевы и в финале плавно начал переходить к дальнейшим событиям оригинального романа. Следующая лента — «Три мушкетёра: Миледи» — выйдет в прокат в декабре этого года. В нём должны как раз раскрыть подробности прошлого Миледи, а это значит, что Ева Грин будет блистать ещё ярче.

А пока рекомендуем ознакомиться с картиной «Три мушкетера: Д’Артаньян». Тут уникальная атмосфера, запоминающиеся и живые герои, яркий экшен, красивая картинка, выверенная драматургия и добротный юмор. И да — в ленте нет даже намёка на современную культурную повестку. Огорчить может лишь тот факт, что это не точный побуквенный пересказ книги, но это предупреждение для самых ярых фанатов оригинального романа.

Если вы не читали оригинальный роман и вдруг не видели массу ранних экранизаций или адаптаций (это в принципе невозможно), но любите исторические приключения, то ленту точно стоит идти смотреть в кино.

«Три мушкетёра: Д’Артаньян» Фото: «Атмосфера Кино»

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Мрачнейшая атмосфера Франции начала XVI века.

Все персонажи прописаны и сыграны актёрами как надо.

Проверенная временем драматургия.

Изобретательный и держащий в напряжении экшен.

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