Спорт завтрашнего дня? Что ждать от Игр будущего в Казани

В среду, 21 февраля, в Казани откроются Игры будущего — большой мультиспортивный турнир с призовым фондом $ 10 млн. Это один из первых масштабных ивентов после изоляции российского спорта, на который удалось привлечь 277 команд из 107 стран мира.

На первый взгляд турнир кажется альтернативой Олимпиаде, как Игры БРИКС или Игры дружбы. Однако предстоящие соревнования имеют серьёзные отличия — зрители в Казани не смогут увидеть стометровку или полноценный турнир по футболу, но познакомятся с новыми видами спорта.

Что именно ждать от Игр будущего? Попробуем разобраться.

Спорт будущего

Главное, что стоит знать: Игры будущего — это соревнования по фиджитал-спорту. Термин означает совмещение реального и виртуального, в контексте спорта это двоеборье, где одна и та же команда сражается сначала в реальном виде спорта, а затем — в киберспортивной игре, похожей на этот спорт.

Всего в Казани пройдут турниры по 21 дисциплине, и проще всего объяснить про фиджитал на примере вызова «Спорт». Фиджитал-футбол — это мини-футбол + футбольный симулятор EA Sports FC 24. Фиджитал-баскетбол — реальный баскет вместе с игрой NBA 2K.

Ещё есть хоккей, гонки, единоборства, скейтбординг, велогонка и BMX. Везде свои особенности, но суть одна — победитель определяется по общей сумме очков на двух площадках, реальной и виртуальной. Для успеха в фиджитал-спорте нужно иметь хороших игроков и в одном, и в другом формате.

Для победы в фиджитал-футболе нужно забить больше голов в сумме: за 20 минут в мини-футболе и два тайма в режиме Volta в игре серии FIFA Фото: Федерация фиджитал-спорта

В программе есть обратные случаи, когда альтернативу подыскивали известной киберспортивной игре. Например, вызов «Тактика» — это три турнира, где команды сначала играют в популярный шутер (Counter-Strike 2, Warface и Standoff), а затем переходят в реальность и сражаются в лазертаг.

На Играх будущего также пройдут соревнования по Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang и «Миру танков». Найти подходящую активность для таких сложных игр непросто, но, помимо киберспорта, финалисты сразятся за дополнительный приз в одном из фиджитал-форматов.

В программе также есть отдельные виды, демонстрирующие современные технологические достижения. Например, популярное в Японии развлечение — битва роботов. В Казани также будут соревноваться в гонках дронов, спортивном программировании или, к примеру, в VR-игре Beat Saber.

Игрокам в Counter-Strike будет мало победы на виртуальной площадке — нужные баллы придётся добирать в лазертаге Фото: Игры будущего

Кто приедет в Казань

Фиджитал-спорт достаточно молод и только начинает своё развитие. Впрочем, для состава Игр это даже в плюс — спортсмены могут отправляться в Казань, не опасаясь санкций от МОК или своих стран.

В отдельных видах удалось собрать очень неплохие турниры: например, в Dota 2 сыграют лучшие команды из Китая и Южной Америки, а также топовые коллективы из Европы и Азии. Призовой составит $ 1 млн — выходит крепкий топ-чемпионат мирового уровня.

Особого внимания достоин ивент по мобильной Mobile Legends: Bang Bang. В Казани соберутся все самые успешные команды прошлого сезона, а призовой фонд (также $ 1 млн) будет выше, чем на чемпионате мира.

То же самое можно сказать о турнирах по «Миру танков», Standoff 2 и Warface — за победу на Играх будущего будут сражаться лучшие. Но все эти игры в основном популярны только в России и странах СНГ, поэтому почти все участники будут оттуда.

Турнир по фиджитал-спорту в Казани Фото: Игры будущего

В спортивных видах есть несколько известных участников из других стран: например, легенды BMX-фристайла Даниэль Дерс и Гарретт Рейнольдс. А также знакомые нам клубные бренды — «Црвена Звезда», «Бешикташ», «Барыс» или команда Роналдиньо R10 Team.

Ну и, само собой, в Казани окажутся легенды российского спорта: гонщики, хоккеисты, борцы и так далее. В рамках Игр будущего пройдёт шоу-матч с участием Ильи Ковальчука и Павла Дацюка. В футболе за титул сразятся представители «Локомотива» и «Ротора», в баскетболе — УНИКСа, в хоккее — «Ак Барса».

В кластере технологий будет интересно последить за битвой роботов: трофей и $ 500 тыс. разыграют 16 команд со всего мира, в том числе из Китая, Индии, Чили и Бразилии. В конце концов, это просто крутое зрелище!

«Участники» Битвы роботов Фото: Международный спортивно-технический чемпионат «Битва роботов»

Расписание и трансляции

Церемония открытия Игр будущего пройдёт в комплексе «Казань Экспо» в среду, 21 февраля, в 19:00. Впрочем, ещё до этого в расписании есть несколько матчей предварительной стадии. Соревнования завершатся 3 марта.

Жители Казани и гости города ещё могут попасть на трибуны и увидеть турнир вживую — хотя на финалы билетов уже нет (на Dota 2 их вообще разобрали за пять минут). Цены не кусаются и начинаются от 300 рублей, а премиум-тикет за 4000 рублей предполагает мерч и встречи со звёздными участниками.

Расписание Игр будущего — 2024 Фото: Игры будущего

Все соревнования в рамках Игр будущего можно будет посмотреть в Сети: трансляции будут доступны на официальном сайте, в VK Play Live, на Twitch и YouTube. Официальным вещателем на ТВ в России будет «Матч ТВ», но в сетке трансляций канала Игр пока нет.

Мультиспортивный турнир в Казани точно не станет «русской Олимпиадой» или возрождением WCG для киберспорта. Однако это в любом случае будет хороший опыт с соревнованиями на стыке спорта и киберспорта, за которым будет интересно последить.