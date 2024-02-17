«Лёд 3» стал прекрасным финалом трилогии. Обзор кино

«Лёд» — одна из самых популярных российских франшиз. В первых частях были простейшие сюжет и драма, но режиссёр показывал банальности так красиво, что зрители в конце сеанса неизбежно плакали. Качественной съёмки, хорошей музыки и стараний Александра Петрова хватило, чтобы оба фильма заработали больше 1,5 млрд рублей.

В новой части менять концепцию не стали: перед нами всё тот же «Лёд» с его достоинствами и недостатками. Это значит, что от третьего фильма не стоит ждать внятного сюжета, но от просмотра всё равно не оторваться.

«Лёд 3»: где смотреть?

С 14 февраля фильм показывают в российских кинотеатрах. Цифровая версия выйдет ориентировочно в конце мая, так было с прошлой частью.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Предсказуемо, но безумно трогательно

Третий фильм фокусируется на знакомых персонажах. Саша Горин (Александр Петров) постарел, но всё ещё рубится в хоккей, а его дочка Надя выросла и, как и почившая мама, стала фигуристкой. Уже во вступлении эти персонажи попадают во множество драматических ситуаций.

Надя хочет выиграть большой турнир, но для этого нужно сделать четверной тулуп. Прыжок у девушки никак не получается, а неудачные попытки рушат её тело — всё же прошлая травма чуть не сломала карьеру. Персонаж Петрова переживает за дочь и не позволяет ей нормально тренироваться. Ещё ухажёром Нади оказывается заносчивый спортсмен, а её тренер попадает в больницу и борется с раком.

Саша Горин и ухажёр его дочери Фото: «НМГ Кинопрокат»

Всё это порождает множество конфликтов, но интриги ни в одном из них нет — по крайней мере для зрителя, который смотрел хоть одну спортивную драму.

Надя никак не сделает трюк? Любому понятно, что в конце концов всё получится. Отец и дочь сильно поругались? Наверняка скоро помирятся. Очаровательная пара влюблённых разошлась? Немного подождите, и у них всё наладится. У каждой арки столь же очевидная развязка.

На Надю очень приятно смотреть Фото: «НМГ Кинопрокат»

Особенность в том, что фильму и не требуется интрига. Тут вообще неважно, что именно происходит. По-настоящему важно, как всё происходит.

Представьте Надю, которая взмывает надо льдом и крутит тот самый тулуп. Оператор берёт идеальный ракурс, время замирает, а на фоне звучит «Если в сердце живёт любовь». Вроде понимаешь, что героиня сейчас удачно приземлится и всех победит, но всё равно нервно вжимаешься в кресло. А когда всё предсказуемо сбывается, по щеке стекает скупая слеза. По этому принципу устроен весь «Лёд 3»: фильм слишком банален, прямолинеен, незатейлив, но всё равно работает.

Фигурным катанием залюбуешься Фото: «НМГ Кинопрокат»

Это ещё и хороший мюзикл

Лучшие моменты связаны с музыкой — именно с её помощью режиссёр раскрывает чувства персонажей, погружает в их внутреннюю боль. К примеру, когда Надя влюбляется в ухажёра, «Лёд 3» превращается в клип, который точно занял бы первое место в чартах MTV. Под песню «Скажи зачем» («Тату») персонажи грациозно двигаются и выполняют запоминающиеся трюки, причём делают это в разных местах и реальностях.

Когда отец и дочь разбирают само явление любви, они говорят куплетами из культового трека «Любовь» («Дельфин»). Слова дополняет музыка, красивые кадры из прошлого и актёрская игра, от которой хочется воскликнуть «Верю!»

Апофеозом становится та самая песня Юлии Савичевой. Именно под припев «Если в сердце звучит любовь» драматически завершаются все конфликты.

Байкал показан особенно красиво Фото: «НМГ Кинопрокат»

«Лёд 3»: стоит ли смотреть?

Перед нами простой, но фантастически душевный фильм. Выглядит он отменно, с актёрской игрой всё хорошо, музыка завораживает — этого хватает, чтобы закрыть глаза на банальный сюжет и получить от просмотра удовольствие.

Оценка «Льда 3» — 7,5 из 10

Понравилось

Фильм отлично выглядит

Удачный выбор музыки

Актёры хорошо передают эмоции.

Не понравилось