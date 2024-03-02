Каким получился фильм «Бедные-несчастные»: один из главных фаворитов «Оскара»-2024

Йоргос Лантимос умеет эпатировать. Кажется, что его фильмы либо любят, либо ненавидят, однако почти никого они не оставляют равнодушными. 27 февраля в цифровой релиз вышла его новая картина «Бедные-несчастные», так что разбираемся, что и как устроено в этом сюрреалистичном номинанте на «Оскар».

«Бедные-несчастные»: где смотреть?

Фильм всё ещё показывают в кинотеатрах, но он также стал доступен в интернете.

Видео доступно на YouTube-канале «TOP фильмы by dez1». Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

Чудеса науки в не викторианской Англии

Как и других картинах греческого режиссёра, мы сразу попадаем в центр событий и оказываемся в Лондоне в доме врача Годвина Бакстера. Он — светило английской науки, успешно соединяющий разные биологические виды, будь то бульдогусь или свинокурица.

Его новое творение Белла — беременная женщина, бросившаяся с моста и вернувшаяся к жизни благодаря его стараниям. Но с одной пометкой: теперь в её голове мозг её нерожденного ребёнка, и ей приходится познавать мир с нуля.

Ситуацию абсурднее и маловероятнее сложно придумать, но именно это и является изюминкой сюжета.

Перед нами женщина, обладающая всеми физическими характеристиками своего пола, но совершенно лишённая багажа опыта, социальных ограничений и сомнений, терзающих разум. В течение фильма она проходит все стадии взросления, учится познавать себя и мир, и наблюдать за этим безумно интересно (хоть и временами бывает немного не по себе).

«Бедные-несчастные» Фото: Searchlight Pictures

Эмма Стоун и компания

Какой же номинант на «Оскар» и лауреат Венеции без блестящего состава? Однако можно сказать почти на 100%, что картина не стала была так хороша без актрисы, исполнившей главную роль. Задача перед Стоун стояла невероятная: сыграть взросление женщины (четыре-пять разных персонажей) не только эмоционально, но и хореографически. Её пластика шокирует и показывает, что такое на самом деле актёрское мастерство.

У меня была возможность сопереживать, жалеть, презирать, не понимать Беллу, и это полностью заслуга Эммы как отличной актрисы.

Марк Руффало в фильме предстал в необычном для себя амплуа змея-искусителя, что приятно удивляет. Когда актёр слишком долго играет сдержанных и осмысленных персонажей, так приятно увидеть, как на знакомом лице проявляются новые эмоции. Кажется, что и он получал искреннее удовольствие от съёмок, составив органичную пару для Стоун.

А вот Уиллем Дефо скорее оказался в тени своих коллег, но даже это особенность его персонажа. Ему отведена роль создателя, которому после создания своего «человека» остаётся лишь наблюдать за его развитием со стороны. Тем не менее его доктор был одновременно и суровым человеком науки, и лиричным отцом, и не жалеть его не получается.

«Бедные-несчастные» Фото: Searchlight Pictures

«Сюрреализм — это я»

Почти весь фильм — это карнавал из цветов и форм. Несмотря на то что в течение сюжета героиня путешествует по разным столицам, на экране вы их не узнаете. И это не потому, что Лантимосу не хватило бюджета снимать там: то, что мы видим — это проекция Беллы на окружающий мир. Прекрасная, детская и нестандартная. С каждым этапом развития девушки меняется и стиль съёмки — от чёрно-белого кадра до цветов с картин Дали.

Отдельного восхищения достойны и специалисты по костюмам — они органично дополняют работу операторов, создав платья и наряды, идеально соответствующие развитию сюжета. Объёмные рукава, невозможные силуэты и вместе с тем соответствующие духу викторианской Англии. Каждый персонаж имеет свой набор цветов, тканей, стиля, почти театрально отражающий его характер.

«Бедные-несчастные» Фото: Searchlight Pictures

Сказать, что фильм Лантимоса феминистичный — это ничего не сказать. И кажется, что в этом сезоне о фильме про сильных женщин мы уже слышали (привет, Грета). Но греческому творцу удалось создать по-настоящему едкое, уморительное и смелое кино, в котором найдётся место и женской решимости, и мужской чувствительности. Режиссёр не боится экспериментировать, переворачивать роли вверх тормашками и рисковать нарваться на негатив.

Его героиня по сути самая свободная женщина в истории кино, она развивается, учится, не боится показаться глупой и отрицает те ярлыки, которые на неё навешивает общество. Белла по сути делает то, что обычно свойственно мужчинам, одновременно обладая состраданием, жаждой свободы и справедливости.

«Бедные-несчастные» Фото: Searchlight Pictures

«Бедные-несчастные»: стоит смотреть?

Фильм точно понравится фанатам Лантимоса и любителям странного, абсурдного кино и, скорее всего, станет зрительским хитом, так как смотрится на одном дыхании. К тому же необычность сюжета и почти постоянные яркие сцены не дадут заскучать. Однако особо чувствительным к эротическим сценам лучше подходить к просмотру осторожно. Хотя именно эти сцены, как ни странно, добавляют больше всего комичности происходящему на экране.

Оценка «Бедных-несчастных» — 8 из 10

Понравилось

Удивительная актёрская работа Эммы Стоун

Возможность увидеть Марка Руффало в совсем новом амплуа

Нереальные костюмы и работы мастеров по спецэффектам

Не банальный, действительно острый и смешной сюжет

Не понравилось