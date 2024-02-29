Сериал «Сёгун» превзошёл все ожидания: это крутая «Игра престолов» про самураев в Японии

«Сёгун» — тот сериал, который редко размещали в топах ожидаемых хитов 2024-го. Вместо него там были «Аватар», «Настоящий детектив», «Мистер и миссис Смит». Вот только 27 февраля «Сёгун» вышел и неожиданно стал потенциально главным сериалом года. Чем именно новинка так хороша?

«Сёгун»: где смотреть?

Сериал показывают на FX и Hulu. Первые два эпизода вышли 27 февраля, далее – по одному в неделю. Финал намечен на 21 апреля. Официальных русских озвучки и субтитров нет.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат FX.

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«Игра престолов» без магии и драконов

При упоминании «Сёгуна» бывалые фанаты кинематографа вспомнят одноимённый сериал 1980 года — и не ошибутся. В целом новое шоу рассказывает ту же историю, только корректирует детали и фокусируется на других вещах.

В центре сюжета по-прежнему Япония 1600 года. Прежний правитель умер и передал власть младенцу. Пока тот подрастает, страной правят регенты, среди которых нет единства. Одни придерживаются воли почившего правителя, другие сами хотят возглавить страну, поэтому вступают в сговоры и строят козни в духе Тайвина Ланнистера.

Во время этого змеиного танца в Японию впервые прибывает английский корабль с обессиленным экипажем. На борту находят в том числе Джона Блэкторна, которому суждено стать легендой. Мужчина умён и настойчив, а в трюмах его корабля полно европейского оружия, способного решить затянувшийся конфликт. Чью сторону занять и как выжить в стране, где все хотят убить Джона?

Англичанин Джон Блэкторн Фото: FX

«Сёгун» уже во вступлении превращается в «Игру престолов» лучших времён. Персонажи плетут изысканные интриги, витиевато общаются, талантливо скрывают мотивы и раскрывают правду разве что полунамёками.

Чего стоит визит даймё Торанагу в Осаку: там конкуренты пытаются дипломатически его уничтожить, а герой отбивается заранее заготовленными козырями. Всё происходит в формате диалога, но процесс завораживает сильнее экшена в голливудских блокбастерах. Секрет в том, что в связанные с политикой моменты герои ведут себя по заветам Джорджа Мартина — то есть не просто спорят, а «танцуют».

Эстетика Японии завораживает Фото: FX

Другая параллель с «Игрой престола» — фактурные персонажи. Несмотря на многослойность, у всех есть яркая черта. Вот этот самурай жаждет власти и ради неё подставит кого угодно, но слишком слаб и труслив для открытой схватки. Этот знатный мужчина постоянно думает о смене стороны, однако вечно выбирает преданность и честь. А импозантный испанец вообще парой фраз раскрывает всю суть японской культуры.

Отдельно похвалю даймё Торанагу, которого играет харизматичный Хироюки Санада («Мортал Комбат», «Джон Уик 4», «47 ронинов»). Его персонаж — воплощение стойкости и самообладания. Даже в самые трудные моменты он не забывает о цели и показывает выдающуюся силу духа.

Хироюки Санада в главной роли Фото: FX

Про секс тоже не забыли — без него сравнения с произведениями Джорджа Мартина были бы некорректными. Как понимаете, обнажёнку и пикантные сцены покажут в первом же эпизоде.

Декорациями и пейзажами Японии залюбуешься

«Сёгун» безумно красив. Что бы ни появилось в кадре — бесконечный океан, бескрайнее поле или величественный дворец — это будет роскошно выглядеть. Отдельно отмечу цветовую гамму: в сериале избегают слишком ярких красок, но всё смотрится необыкновенно сочно.

Только взгляните на скриншот ниже: насколько красивая зелень, какие завораживающие факелы. В «Сёгуне» полно, казалось бы, обыденных моментов, когда хочется нажать на паузу и внимательно всё рассмотреть.

Ничего необычного, но как же красиво Фото: FX

Декорации и костюмы ничуть не хуже: они полны деталей и соответствуют эпохе. В этом плане «Сёгуна» можно назвать одним из самых убедительных и атмосферных сериалов в истории.

«Сёгун»: стоит ли смотреть?

Обязательно! «Сёгун» — тот самый обязательный для просмотра сериал, который с первого эпизода оправдывает высокие оценки.

Оценка первого и второго эпизодов «Сёгуна» — 9 из 10

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