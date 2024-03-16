«Герой наших снов» — один из лучших фильмов Николаса Кейджа

У Николаса Кейджа настолько безумная карьера, что о ней пора снимать документалки и писать книги. Он начал с грандиозных хитов уровня «Без лица» и покупал острова с роскошными дворцами. Потом скатился до кошмарных поделок вроде «Умирающего света» и почти обанкротился.

Когда Кейджа вспоминали разве что в шутках, он триумфально вернулся с «Невыносимой тяжестью огромного таланта», где сыграл себя. С тех пор легенду снова обсуждают, зовут на интервью, предлагают хорошие гонорары. Приятно, что актёр не расслабился, а решил закрепить успех. Конечно, «Герою наших снов» не суждено стать таким же мемным хитом, как «Невыносимая тяжесть», но фильм всё равно заслуживает внимания.

«Герой наших снов»: информация о фильме

Название: «Герой наших снов» (Dream Scenario)

Режиссёр: Кристоффер Боргли

Актёры: Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Лили Берд и другие

Дата выхода: в России — 14 марта 2024 года (в США — 10 ноября 2023 года)

Жанр: драма, комедия, фантастика

Страна: США

«Герой наших снов»: где смотреть?

С 14 марта фильм показывают в российских кинотеатрах. Мировой релиз состоялся в прошлом году, цифровая версия уже в Сети.

Видео доступно на YouTube-канале Exponenta Film. Права на видео принадлежат А24.

Николас Кейдж внедряется в сны

Главный герой Пол (Николас Кейдж) переживает кризис среднего возраста. Он преподаёт в институте и имеет хорошую семью, но ничего грандиозного за всю жизнь не сделал. Мечтал выпустить научную книгу, однако не написал ни строчки — в отличие от конкурента с той же темой. Хотел зажигать сердца молодых людей, а те засыпают на лекциях. Всё это давит на мужчину, делает его несчастным.

Уже в завязке Пол всё-таки получает свой звёздный час — причём самым удивительным образом. Каждую ночь этот ничем не примечательный семьянин начинает сниться миллионам людей. Любопытно, что в снах он ведёт себя ровно так же, как и в реальности — то есть ничего не делает, просто стоит и смотрит.

Столь безобидный и необъяснимый феномен превращает скучного профессора в желанную знаменитость. Герой даёт интервью, рассматривает рекламные предложения, ходит на званые ужины — и самозабвенно наслаждается успехом, ради которого и пальцем не пошевелил. Вот только монета незаслуженной славы может в любой момент повернуться другой стороной. К примеру, что случится с Полом, если милые сны с его участием сменятся чудовищными кошмарами?

Обычный сон, ничего странного Фото: А24

Тема с персонажем Кейджа и снами вышла классной. С её помощью режиссёр Кристоффер Боргли мгновенно захватывает внимание и с головой погружает в сюрреалистическую реальность. Минус в том, что основательно исследовать сам феномен ему неинтересно. Сны — всего лишь инструмент, с помощью которого режиссёр рассуждает о реальных проблемах современного общества.

Случайный успех и неумение им распорядиться. Культура отмены и её жертвы, которые не делали ничего плохого. Ушлые рекламщики, стремящиеся добраться до нас даже во сне. Неискренние слёзы на камеру, решающие бо́льшую часть репутационных проблем. Это лишь малая часть важных тем из фильма.

Любопытно, что Кристоффер Боргли не копает глубоко и не даёт ответов, но так ярко описывает ужасные тренды, что их хочется обсудить с друзьями. Это делает «Героя наших снов» тем самым фильмом, который покидает кинотеатр вместе со зрителем, а не выветривается из головы.

Герой многое переживёт Фото: А24

Кейджа не зря номинировали на «Золотой глобус»

В «Герое наших снов» снялось много известных актёров: Майкл Сера из «Скотта Пилигрима», Тим Медоуз из «Офиса», Паула Бодро из «Форс-мажоров». Впрочем, роли у всех эпизодические и непримечательные. Другие персонажи нужны лишь затем, чтобы поставить главного героя в интересное положение — именно вокруг Пола крутится весь сюжет.

С ролью Кейдж справляется потрясно. За 1,5 часа он сыграет тотальную потерянность, вызывающую самоуверенность, тоскливое принятие незавидной судьбы — и это только арки из реальности. В снах актёр вообще разворачивается на полную: там он будет и милым парнем, и кривляющимся маньяком.

В каждую эмоцию Кейдж вкладывает всего себя. Вы точно не забудете его безумную физиономию, несущуюся на очередного спящего бедолагу, не поверите его извинениям и загрустите во время тоскливого финала. Неудивительно, что актёра номинировали на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в комедии.

Корчить рожи Кейдж не разучился Фото: А24

«Герой наших снов»: стоит ли смотреть?

Да! Сюжет отличный, Кейдж великолепен, разговоры о культуре отмены и прочих современных проблемах заставляют задуматься. Этого хватает, чтобы потратить на фильм 1,5 часа и получить удовольствие.

Оценка «Героя наших снов» — 7,5 из 10.

Понравилось

Кейдж отыграл прекрасно

За сюжетом приятно следить

В фильме много важных подсмыслов.

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