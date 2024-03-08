Каким получился фильм «Онегин»: Сарик Андреасян превзошёл себя

Сарик Андреасян — легенда российского кино и машина по производству фильмов с низкими оценками. Он снял «Защитников», «Беременного», «Того ещё Карлсона» и другие шедевры, которые регулярно попадали на обзор BadComedian.

Казалось бы, в исполнении Сарика экранизация великого романа обречена на провал. Вот только режиссёр выложился и снял лучший фильм в своей жизни. Правда, этого не хватило, чтобы назвать «Онегина» однозначным успехом.

«Онегин»: информация о фильме

Название фильма: «Онегин»

Режиссёр: Сарик Андреасян

Актёры: Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк, Таня Сабинова и другие

Дата премьеры: 7 марта 2024 года

Жанр: драма

Страна: Россия

«Онегин»: где смотреть?

Фильм уже показывают в кинотеатрах. Цифровой релиз состоится примерно через два месяца.

Видео доступно на YouTube-канале «Киноафиша трейлеры». Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

Проза Андреасяна против стихов Пушкина

В «Онегине» Андреасян берёг фанатов классики и весьма подробно перенёс сюжет. Сократил важные сюжетные арки и упаковал в пару кадров переживания, которые у Пушкина занимали целые главы, но в остальном первоисточнику не изменял.

Повествование в фильме классическое: герои изъясняются не стихами, а нормальными человеческими фразами. Лишь изредка в кадре появляется рассказчик (Владимир Вдовиченков) и талантливо цитирует Пушкина. Или же герои под приятную музыку зачитывают легендарные поэтические письма.

Онегин и Татьяна Фото: «Атмосфера кино»

Увы, в прозе Андреасян не так талантлив, как Пушкин в поэзии. В романе читатель с головой погружался в нежные чувства Татьяны и безоговорочно в них верил, а в фильме важные моменты поданы настолько торопливо и коряво, что хочется воскликнуть: «Ну и с какой стати она уже влюбилась?»

Таких огрехов много, но озадачат они разве что молодёжь, которая ещё не читала классику. Основной зритель вспомнит роман, достроит логические цепочки и простит режиссёра.

Балов будет много Фото: «Атмосфера кино»

А ведь простить Андреасяна действительно хочется. К примеру, в плане визуала «Онегин» — чистый шедевр. Когда герои тоскуют во дворцах, гуляют по полям и льют слёзы у могилы, ты заворожённо смотришь в экран. Декорации и костюмы хорошо проработаны, пейзажи идеальны, эффекты вроде резко сменяющейся погоды убедительны. Это не «Дюна», но лучше многих голливудских блокбастеров.

Ещё лучше визуал работает в сочетании с музыкой. Когда Татьяна и Онегин пишут легендарные письма, на фоне звучат треки, которые в плане эпика и мелодичности легко вписались бы в OST «Интерстеллара». В такие моменты фильму искренне хочется поставить лайк!

В фильме много красивых кадров Фото: «Атмосфера кино»

Не все актёры стараются

К актёрской игре есть вопросы. К примеру, Татьяна (Елизавета Моряк) — олицетворение тоски и печали. Поначалу такой образ кажется загадочным, но к финалу фильма, который длится 141 минуту, следить за персонажем окончательно устаёшь. В Татьяне попросту нет воли, энергии, жизни.

Онегин — другое дело. В исполнении Виктора Добронравова он напоминает 40-летнего мужика, а не 25-летнего юношу, зато его противоречивый характер увлекает. Онегин вроде плюёт на чужие чувства, но временами поступает мудро и заботливо. Он циничен и безответственен, но интригует глубочайшей внутренней болью. Всё это делает героя ярким и запоминающимся.

Ленский и Ольга просто нормальные: они ничего не портят, но и не зажигают. Других важных персонажей толком нет — у всех слишком мало экранного времени, чтобы всерьёз их оценивать.

Ленский встречает Ольгу Фото: «Атмосфера кино»

«Онегин»: стоит ли смотреть?

«Онегин» — лучший фильм Андреасяна, но вместе с этим проходная драма с нераскрытыми персонажами. Впрочем, ради визуала и мастеровитого Добронравова новинку можно посмотреть.

Оценка «Онегина» — 6 из 10

Понравилось

Роскошный визуал

Отличная музыка

Добронравов хорош.

Не понравилось