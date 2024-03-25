Что известно о втором сезоне «Инспектора Гаврилова»?

Скорее всего, он выйдет не раньше 2025 года.

Сериал «Инспектор Гаврилов» закончился ещё в конце февраля, но за прошедший месяц он появился на новых площадках и его популярность начала заметно увеличиваться. О шоу узнаёт все больше зрителей, которые после финала первого сезона хотят побыстрее выяснить больше о продолжении.

«Инспектор Гаврилов»: информация о сериале

Название: «Инспектор Гаврилов»

Режиссёр: Кирилл Васильев

Актёры: Виктор Добронравов, Екатерина Стулова, Наталья Земцова, Денис Власенко и другие

Дата выхода: 2 января 2024 года

Жанр: комедия, мелодрама

Страна: Россия

«Инспектор Гаврилов»: где смотреть?

Все 17 эпизодов уже доступны в онлайн-кинотеатрах Start, Okko, «Кинопоиск», «Иви» и Wink. Также сейчас сериал показывают в эфире СТС.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

Чем закончился первый сезон?

Все 17 эпизодов мы наблюдали, как Саша пытается балансировать между догоняющим бандитским прошлым и своей новой жизнью — честным и правильным полицейским. Однако ожидаемо прошлое нагоняет, но благодаря новым друзьям, связям и собственной смекалочке герою удаётся спастись — посадить преследовавшего его олигарха, у которого герой украл миллионы долларов.

Однако в самый ответственный момент деньги всё-таки крадут, но в финальный сцене Саша умело находит вора. На этом первый сезон и заканчивается словами «продолжение следует».

Саша Медный (он же инспектор Гаврилов) Фото: Start

О чём будет второй сезон?

Неизвестно. Фактически первый сезон закрыл все основные сюжетные линии: главный герой нашёл своё новое место, любовь и семью, а также обрёл призвание. Как полицейский с бандитским прошлым он умело расследует дела и может взглянуть на ситуацию со стороны нарушителя закона, что ему с лихвой помогает.

Скорее всего, во втором сезоне зрителей ждёт больше новых персонажей — тех, что мы ещё не видели на экране. Наверняка появится далеко не один призрак прошлого главного героя, а также увидим проверки отдела.

Мама и сын на службе Фото: Start

Когда выйдет второй сезон?

Хоть сериал заканчивается словами «продолжение следует», официального объявления о работе над вторым сезоном Start не делал. Ожидать скорого выхода, скорее всего, не стоит, поскольку создатель шоу Кирилл Васильев сейчас работает над шоу «Медные трубы» — его премьера ожидается осенью-зимой.

Таким образом, второй сезон «Инспектора Гаврилова», вероятно, не стоит ожидать раньше 2025 года.

Медный в более привычном прикиде Фото: Start

А вы уже успели посмотреть первый сезон комедийного сериала Start и Кирилла Васильева? Поделитесь своими впечатлениями.