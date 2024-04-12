«Фоллаут» обязателен к просмотру абсолютно всем. Обзор сериала

Фанаты относились к экранизации Fallout настороженно. Шоураннер Джонатан Нолан уже известен по крутому «В поле зрения» и стремительно скатившемуся «Миру Дикого Запада». Сама Amazon тоже наснимала как массу успешных сериалов уровня «Пацанов», так и неудачных — вроде «Властелина колец». Тодд Говард участвовал в съёмочном процессе, но Starfield доказала: иногда даже великий геймдизайнер ошибается.

Из-за множества подобных «но» фанаты брались за просмотр с неким беспокойством. К счастью, «Фоллаут» с первых кадров стирает скепсис и приводит в восторг. Перед нами, без сомнений, одна из лучших экранизаций в истории!

«Фоллаут»: информация о сериале

Название: «Фоллаут» (

Режиссёры: Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа.

Актёры: Аарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие.

Дата выхода: 11 апреля 2024 года.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Страна: США. «Фоллаут» ( Fallout ).Джонатан Нолан, Клер Килнер, Фред Туа.Аарон Мотен, Мойзес Ариас, Элла Пернелл и другие.11 апреля 2024 года.фантастика, боевик, драма.США.

«Фоллаут»: где смотреть?

Все восемь эпизодов первого сезона вышли в онлайн-кинотеатре Prime Video. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео доступно на YouTube-канале «Red Head Sound — Перевод и Озвучивание». Права на видео принадлежат Amazon.

Настолько круто, что не верится глазам

Обычному сериалу требуется время, чтобы раскрыться и создать приличную драму. Иногда такое погружение вообще занимает несколько эпизодов. А знаете, на какой минуте вы очаруетесь «Фоллаут»? На шестой. Уже к этому моменту вас удивят крепкой драмой и отличной постановкой кадра. Начало настолько мощное, что даже и не верится.

Впрочем, внутри всё равно остаётся некое волнение. Вдруг история развалится? Вдруг потрясающая первая серия — обман?

К счастью, нет.

Все восемь эпизодов великолепны: в них нет сюжетных просадок, дурацких несостыковок и лишних сюжетных арок. Абсолютно каждая минута захватывает, шокирует или удивляет — вот почему сериал хочется посмотреть за один присест.

Гуль стал украшением сериала Фото: Amazon

Сам сюжет простой. Люси — милая девочка из убежища, которая покидает безопасное место и ищет похищенного отца. Максимус — преданный боец «Братства стали», обнаруживший в своей фракции серьёзные проблемы. Гуль — выдающийся охотник за головами: он толкает безумные речи и упивается жестокостью, но на деле его пожирает внутренняя боль. Что объединяет это разношёрстное трио? Все персонажи ищут загадочного учёного, у которого есть важная для всей Пустоши вещица.

Казалось бы, поиски родственника и погоня за важной персоной — надоевшие всем штампы. Вот только само приключение здесь настолько потрясающее, что его цель не имеет большого значения. В «Фоллаут» каждый персонаж запоминается, каждый диалог завораживает, каждая экшен-сцена наполнена драйвом.

К примеру, в четвёртом эпизоде герои встретят интересного гуля. Он появляется всего на пару минут и не влияет на сюжет, однако вы точно запомните его речи, поведение, исход. То же самое можно сказать о торговке или бойце в силовой броне из второго эпизода. Да вообще о ком угодно! В сериале десятки персонажей, и у всех есть яркая черта или запоминающаяся сцена. Именно благодаря такой проработке новинка цепляет.

Это лучшая роль Эллы Пернелл Фото: Amazon

Главные герои — вообще восторг. Взять хотя бы Люси, которая сочетает в себе отвагу и слабоумный идеализм. Девочка росла в тепличных условиях и ни разу не видела Пустошь, поэтому её оторванное от реальности мировоззрение постоянно порождает курьёзные ситуации. Гуль вообще ворует каждую минуту экранного времени. Он настолько циничен и безжалостен, что временами ему желаешь смерти. Но когда узнаëшь всю его предысторию, начинаешь сопереживать этому подонку.

Самым неинтересным персонажем мог бы стать Максимус из «Братства стали». Вот только в первых эпизодах он попадает в столь нестандартное положение, что от скуки не остаётся и следа.

Скоро эту парочку ждут серьёзные потрясения Фото: Amazon

Сделано с любовью к играм и вызывающей жестокостью

Отсылки — опасная штука. Иногда режиссёры прячут за ними полное непонимание вселенной. Вспомните хотя бы последний фильм по «Обители зла»: там есть и дальнобойщик с бургером, и надпись «Чешется, вкусно». Увы, эти штуки так неумело использованы, что рука сама тянется к лицу.

Сериал Fallout тоже переполнен отсылками: вы увидите Волт-Боя, радтараканов, овчарок, телевизоры с надписью «Please stand by», крышки «Нюка-Колы», подобие системы V.A.T.S и много чего ещё. В «Фоллаут» всё это уместно — причина в том, что атмосфера самого мира воссоздана с предельной аккуратностью.

Съёмочная команда показала Пустошь тем самым местом, которые мы полюбили: оно бывает забавным и жестоким, абсурдным и логичным, очаровательным и отвратительным. Мир получился попросту интересным, поэтому погрузиться в него захочется и фанатам игр, и зрителям со стороны.

Фанаты Fallout будут смотреть на силовую броню с особым восторгом Фото: Amazon

Авторы сериала точно любили мир Fallout, но ещё сильнее они любили жестокость. Готовьтесь с первых эпизодов смотреть на литры крови, взрывающиеся головы, обезображенные тела и прочую жесть. Prime Video, где уже выходили «Пацаны», держит марку и снова выпускает необычайно брутальное шоу.

Важно отметить, что в сериале хватает юмора и дурашливости. Это смягчает жестокость и делает её уместной.

Сейчас начнётся «мясо» Фото: Amazon

«Фоллаут»: стоит ли смотреть?

Да! Перед нами выдающаяся экранизация, в которой практически нет слабых мест. Герои харизматичны, Пустошь атмосферна, диалоги и экшен захватывающие, графика в основном шикарна — разве что в паре моментов зелёный фон бросается в глаза. Поэтому «Фоллаут» заслуживает вашего внимания.

Оценка «Фоллаут» — 9 из 10

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Запоминающиеся герои.

Атмосфера игр передана идеально.

Интересный экшен.

Графика в основном отличная.

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