«Коносуба» — лучшее аниме весны: возвращение Мегумин вышло ярким

Шоу вернулось на экраны с третьим сезоном и с ходу привело зрителей в восторг.

Новый сезон в мире японской анимации должен быть насыщенным, но пока время главных восторгов ещё не пришло — продолжение «Клинка, рассекающего демонов» и полнометражку «Код Гиас» мы увидим только в мае, а о результатах перспективных новинок уровня «Кайдзю номер восемь» и «Ветролома» говорить ещё очень рано.

Во многом поэтому на первый план пока вышли уже знакомые тайтлы. Неплохо стартовал ремейк «Волчицы и пряностей», раскачивается «Реинкарнация безработного», отличные оценки у «О моём перерождении в слизь».

И всё же на этом фоне выделяется возвращение основной линии Konosuba («Этот замечательный мир!») — после семилетней паузы и сомнительных ответвлений первые серии о новых приключениях Казумы и его разношёрстной команды выглядят удивительно ярко и свежо. Будто с 2017 года совсем ничего не изменилось.

«Этот замечательный мир!»: информация о сериале

Название: «Этот замечательный мир!»

Студия: Drive (режиссёр Такаоми Канасаки)

Дата премьеры: 10 апреля, серии выходят раз в неделю

Жанр: приключения, комедия, фэнтези

«Этот замечательный мир!»: где смотреть

Аниме показывает сервис Crunchyroll, недоступный в России. Сериал не получил официального перевода на русский, зато есть несколько неофициальных — например, от JAM Club или команды Dream Cast, актёры которой озвучивали ряд ролей в первых двух сезонах.

Видео доступно на YouTube-канале AnimeSelect. Права на видео принадлежат Drive.

Неправильный исекай

Первый сезон аниме-адаптации «Замечательного мира» вышел в 2016-м, второй — в 2017 году. Тогда историй про то, как серый персонаж-неудачник переносится в другой мир и становится супергероем, было куда меньше — но чудесные перевоплощения, которые стали делать по шаблону, уже стоило начать высмеять.

«Коносуба» с ходу заявила о себе как пародия на исекай. Нарочито преувеличенные элементы, вывернутые наизнанку клише, странные персонажи — всё приправлял острый и пошлый юмор, ещё больше показывающий недостатки популярных «серьёзных» тайтлов.

Сделать из рыцаря «на подхвате» мазохистку, которая специально поддаётся врагам — одна из десятков сумасшедших идей «Коносубы» Фото: Drive

Первые два сезона получили отличные оценки и заняли важное место в сердечке любителя аниме. Однако анонс продолжения после семи лет паузы фанаты тайтла восприняли пусть и с воодушевлением, но с осторожностью.

Во-первых, для широкой аудитории с 2017 года жанр пародийного исекая продвинулся далеко вперёд. До чего только не доводила реинкарнация в новом мире — персонажа превращали в младенца, осторожного юношу с невероятной силой, меч, свинью, торговый автомат и даже в простую слизь! И с каждым сезоном полёт фантазии устремляется всё дальше.

Во-вторых, сама «Коносуба» немного сдала позиции. После второго сезона успели выйти полнометражный фильм и спин-офф про богиню взрывов Мегумин до начала основного сюжета — получилось слишком блёкло и безыдейно. Казалось, эта франшиза постепенно переходит из разряда актуальных в «классику».

«Одаривая этот замечательный мир взрывами!» ругали за юмор и сюжет — главные фишки основного сериала Фото: Drive

Первые две серии — огонь!

Однако премьера третьего сезона смогла удивить фанатов сериала. Drive удалось вернуть тот самый абсурдный юмор — яркий настолько, что едва не отталкивает новичков. Зато любители «Коносубы» восприняли это с огромным воодушевлением: не зря ждали семь лет!

Оказалось, что пошлые шутки и кадры с фансервисом до сих пор актуальны. Более того, кредит доверия авторов позволяет заявлять такие вещи с первых минут — так, как другим аудитория не простила бы.

«Этот замечательный мир», кажется, совсем не изменился — такой же лёгкий и придурковатый гаремник, который выделяется из ряда других отточенным стилем, всегда уместными перегибами. Сюжет плавно движется — просто куда-то, так что на первую роль выходит не цель, а само движение.

На первый план выходят проблемы в отношениях с девушками — но показывают их так сюрреалистично, что это находит отклик у самых разных зрителей Фото: Drive

В отличие от зрителей, герои за годы паузы совсем не повзрослели. Беспечность Аквы, подростково-взрывной характер Мегумин — разве что главный персонаж столкнулся с возрастными проблемами. Но почему-то эта лёгкость всё ещё привлекает аудиторию.

Дебютные серии не показали какой-то новой сюжетной линии — скорее две бессвязных истории и нового персонажа (который может и вовсе пропасть к следующему эпизоду). С одной стороны, это делает «Коносубу» едва ли не хорошим ситкомом. С другой — а точно ли все хотят видеть такое на экранах?

Лёгкая доза дофамина в духе ленты TikTok или новой серии «Этого замечательного мира» подходит многим, но не каждому. Тут вы не увидите красиво закрученной истории, грамотных «чеховских ружей» и удивляющих флешбэков. Таким был сериал семь лет назад — таким остаётся и сейчас.

Пока «Коносуба» не успела надоесть — возможно, именно большая пауза пошла на пользу крутому, но очень простому концепту Фото: Drive

«Этот замечательный мир!», 3 сезон: стоит ли смотреть?

Фанаты серии и любители лёгких юморных тайтлов приняли продолжение очень хорошо (8,5/10 на MyAnimeList и «Шикимори», 9,4 на AnimeGo). Остальным стоит просто проходить мимо — если вы любите серьёзные сериалы с проработанным сквозным сюжетом и драматичными персонажами с хорошей историей, это аниме не для вас.

Оценка аниме «Этот замечательный мир!» — 8 из 10

Понравилось

смелый абсурдный юмор

сохранилась атмосфера предыдущих сезонов

лёгкий характер повествования

яркие персонажи (пусть и не всегда раскрытые)

Не понравилось