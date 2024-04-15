Впечатления от беты Frostpunk 2: каким получился сиквел культовой стратегии?

Выводы делать рано, но радоваться уже есть чему.

25 июля состоится релиз Frostpunk 2 — продолжения знаменитой стратегии с элементами выживания, действие которой разворачивается во времена экстремальных холодов на Земле. События сиквела перенесли на 30 лет вперёд, когда человечеству во что бы то ни стало необходимо восстановить цивилизацию.

В период с 15 по 22 апреля обладатели предзаказов расширенного издания игры могут опробовать бету стратегии — небольшой кусок игры, релиз которой состоится через три месяца. Мы уже побывали на просторах Нью-Лондона несколько часов и спешим поделиться первыми впечатлениями от игрового процесса Frostpunk 2.

Frostpunk 2: информация об игре

Название: Frostpunk 2

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Разработчик: 11 bit studios

Издатель: 11 bit studios

Дата выхода: 25 июля 2024 года

Жанр: стратегия, градостроительный симулятор

Релиз в России: выйдет.

Превью-версия Frostpunk 2: как играть?

Доступ к бета-версии Frostpunk 2 можно получить за предзаказ расширенной версии игры в Steam, Epic Games Store или GOG. Сыграть в превью-билд можно в период с 15 по 22 апреля включительно.

Издатель 11 bit studios предоставил «Чемпионату» ранний доступ к закрытому тестированию игры.

Видео доступно на YouTube-канале 11 bit studios. Права на видео принадлежат 11 bit studios.

На просторах Нью-Лондона

В бете Frostpunk 2 доступен только режим Песочницы на одной карте — Ветреные вершины. По сути это полноценная демоверсия с детальным обучением, её можно завершить примерно за два часа, оценив базовые механики сиквела.

Frostpunk 2 Фото: 11 Bit Studios

Frostpunk 2 сделана на Unreal Engine 5 и выглядит современно.

События игры разворачиваются в альтернативном 1916 году, когда основные холода уже отступили, но морозы всё ещё оказывают влияние на жизнь Нью-Лондона. Игрок берёт на себя роль управляющего — он должен обеспечить город с гигантским тепловым генератором всем необходимым, развивая его и подстраиваясь под нужды населения.

Пускай это звучит достаточно тривиально, на самом деле это очень сложная задача. В Frostpunk 2 множество ресурсов, которые нужно поддерживать в достатке: тепловые марки, тепло, убежища, еда, материалы, товары и уголь. Если город столкнётся с нехваткой хотя бы чего-то одного, то мэр быстро потеряет доверие и будет изгнан на мороз.

Однако и здесь не всё так просто: даже если основные нужды населения удовлетворены, необходимо считаться с мнением фракций. В бета-версии доступны две стартовые группы: Машинисты и Собиратели. Первые выступают за повсеместное использование техники, даже если за это придётся заплатить выбросами отходов и загрязнением окружающей среды. Вторые предпочитают традиционный подход с ручным трудом, редко считаясь с человеческими ресурсами.

По ходу развития города в Нью-Лондоне будут образовываться и другие фракции — со своим видением мира.

Во время постройки сооружений необходимо выбрать подход той или иной фракции Фото: 11 Bit Studios

Что там с геймплеем

С точки зрения градостроения Frostpunk 2 работает просто и понятно. Для развития Нью-Лондона необходимо строить отдельные районы, выполняющие разные функции. Например, в месте скопления угля можно создать Добывающий район, а Жилищный район лучше водрузить неподалёку от генератора, чтобы люди не страдали от нехватки тепла.

На строительство районов (и специальных зданий) тратятся ресурсы и рабочая сила. Как и в других выживачах, в Frostpunk 2 нужно в первую очередь фокусироваться на самых проблемных моментах поселения. Запасы еды истощаются? Необходимо срочно строить Пищевой район. Угля осталось совсем немного? Нужно найти следующий источник ископаемого или отыскать новый тип получения тепла.

Строить сооружения где попало нельзя — сперва необходимо расчистить территорию от чрезвычайно крепкого льда. На это тоже уходит часть резервов, поэтому к процедуре тоже нужно подходить ответственно, сперва очищая путь к самым необходимым ресурсам.

Строительство в игре реализовано понятнее и удобнее, чем в первой части Фото: 11 bit Studios

Ещё одна важная механика в Frostpunk 2 — Исследования. Это полноценная прокачка города, которая открывает новые здания, районы и способы добычи ресурсов. У каждого исследования есть выбор из двух вариантов: Машинисты советуют задействовать технику для быстрой добычи и наплевать на экологию, а Собиратели предлагают использовать менее производительный вариант с живой силой, который может привести к увеличению болезненности населения.

Балансировать между мнениями фракций необходимо не только для подъёма доверия среди населения, но и ради принятия новых законов. В Frostpunk 2 для этого есть специальный Совет — раз в несколько месяцев созывается референдум, на котором управляющий предлагает рассмотреть тот или иной указ. Именно здесь можно обсудить, например, введение детского труда или политику приёма посторонних жителей в город.

Обсуждение пищевой реформы — Собиратели предлагают использовать только натуральные ингреденты Фото: 11 bit studios

Frostpunk 2: стоит играть?

Контента в бете Frostpunk 2 слишком мало, чтобы делать даже предварительные выводы. Мы лишь бегло ознакомились с обучением и освоили самые базовые механики, которые ещё предстоит постичь в полной версии стратегии.

В Frostpunk 2 разработчики решили развивать в первую очередь социальную составляющую серии. Принятие законов и аккуратное взаимодействие с фракциями здесь так же важны, как и грамотное распределение ресурсов. По итогам крохотных партий ясно одно: это всё та же сложная и увлекательная стратегия, за которой можно будет провести десятки и сотни часов в поисках развития нового дома для человечества.