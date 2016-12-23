Василий Уткин сравнил киберспорт с онанизмом

Футбольный комментатор Василий Уткин в ходе обсуждения в эфире «Спорт FM» открытия киевским «Динамо» киберспортивного подразделения сравнил увлечение компьютерным спортом с онанизмом.
«Киберспорт — очень интересная приблуда и занимаются им миллионы людей. Онанизм тоже вызывает интерес у миллионов», — заявил Уткин.
Напомним, что 21 декабря руководство украинского футбольного клуба «Динамо» объявило об открытии киберспортивного подразделения. 22 декабря киевляне представили своего первого киберфутболиста. Им стал действующий чемпион Украины по FIFA 17 Виталий «labotryas» Муха.