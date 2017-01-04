Победитель FIWC 2016 Мохамед «Bacha» Аль-Бача посетит FIFA Football Awards 2016

Победитель турнира FIFA World Interactive Cup 2016 по FIFA 17 Мохаммед «Bacha» Аль-Бача посетит церемонию награждения FIFA Football Awards 2016. Об этом сообщили организаторы FIWC 2016 в «Фейсбуке».
На церемонии награждения будут определены победители в двух номинациях — «Лучший тренер» и «Лучший игрок». За звание лучшего игрока ушедшего года поборются Лионель Месси, Криштиану Роналду и Антуан Гризманн, а в номинации «Лучший тренер—2016» среди претендентов тренер «Лестера» Клаудио Раньери, наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш и Зинедин Зидан.
The Best FIFA Footbal Awards 2016 пройдёт 9 января в немецком городе Цюрихе.