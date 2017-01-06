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Virtus.Pro уступила Newbee в рамках ESL One Genting 2017

6 января 2017, пятница. 14:22. Киберспорт
Российская команда Virtus.Pro уступила Newbee со счётом 2:1 в рамках групповой стадии турнира ESL One Genting 2017 по дисциплине Dota 2.

Благодаря этой победе китайский коллектив обеспечил себя местом в плей-офф стадии соревнования. В это же время пятёрке игроков из Virtus.Pro предстоит сыграть с победителем пары Team NP и Fnatic.

Напомним, что турнир ESL One Genting 2017 проходит с 6 по 8 января в Малайзии, в курортном комплексе Genting Highlands. Всего за призовой фонд в $ 250 тыс. борются восемь коллективов со всего мира.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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