Virtus.Pro уступила Newbee в рамках ESL One Genting 2017

Российская команда Virtus.Pro уступила Newbee со счётом 2:1 в рамках групповой стадии турнира ESL One Genting 2017 по дисциплине Dota 2.Благодаря этой победе китайский коллектив обеспечил себя местом в плей-офф стадии соревнования. В это же время пятёрке игроков из Virtus.Pro предстоит сыграть с победителем пары Team NP и Fnatic.Напомним, что турнир ESL One Genting 2017 проходит с 6 по 8 января в Малайзии, в курортном комплексе Genting Highlands. Всего за призовой фонд в $ 250 тыс. борются восемь коллективов со всего мира.