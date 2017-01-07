Бывшие игроки Escape Gaming анонсировали свою новую команду

Бывшие игроки состава Escape Gaming по Dota 2 анонсировали свою новую команду. Анонс появился на официальном аккаунте Троелса «SyndereN» Нильсена в «Твиттере».
Также сообщается, что новый коллектив сейчас готовится к выступлению на The Kiev Major.
Состав команды:
— Троелс «SyndereN» Нильсен
— Макс «qojqva» Брокер
— Адриан «Era» Крезиу
— Кай «H4nn1» Ханбукерс
— Калле «Trixi» Сааринен.
Недавно стало известно, что трое игроков Escape Gaming решили покинуть команду. В официальном заявлении отмечалось, что SyndereN, qojqva и Era планируют собрать новый коллектив.