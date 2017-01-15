Представитель Riot Games прокомментировал ситуацию вокруг команды M19

Руководитель по коммуникациям компании Riot Games в России и СНГ Геворг Акопян прокомментировал покупку состава Albus NoX Luna организацией M19.«Индустрия молодая, энергичная, в ней происходит много изменений. Всё это делает её даже более интересной. Что касается продажи ANX команды по LoL с дальнейшим переименованием, то это исключительно бизнес-решение, обсуждать его целесообразность лучше с участниками сделки. Мы же будем, затаив сердце, следить за игрой M19 на IEM в Катовице, как и все ценители про-сцены League of Legends в СНГ» — заявил Акопян.Новое руководство M19 объявило о возрождении организации 9 января 2017 года. Первым приобретенным составом стал Albus NoX Luna. Помимо игроков и менеджмента, акционеры выкупили и место команды в «Континентальной лиге».13 января бывшие участники M19, выступавшие за команду по Counter-Strike 1.6 вначале 2000-х, выразили протест в отношении возрождения команды. По их мнению, новые владельцы решили заработать на чужих заслугах и истории, к которой они не имеют отношения. Руководству следовало обратиться к ним перед запуском. Один из трех акционеров Александр Шлемин заявил, что этого не произошло заранее из-за боязни утечки информации в Интернет.