Afreeca Freecs Blue провела изменения в составе по Overwatch

Южнокорейская организация Afreeca Freecs Blue сделала изменения в составе своего коллектива по Overwatch, сообщает портал Cybersport.ru. В команду пришли новые игроки — Ба «DongHyuN» Донг Хун и Ким «AMON» Кунг Джа, которые заменят Парка «Dayfly» Джон Хвана и Ах «AMY» Мин Юнга. Первый игрок ушёл в запас команды, а второй покинул ряды Afreeca Freecs.
Первое выступление обновлённой команды пройдёт на OGN Overwatch APEX Season 2. Турнир стартует 17 января, а призовой фонд соревнований составляет около $ 178 тыс.
Состав Afreeca Freecs Blue по Overwatch:
— Ким «Mano» Донг Гу
— Чон «Recry» Так Хун
— Чон «ArHaN» Вон Хуп
— Ким «adam»Юн Хик
— Ким «AMON» Кунг Джа
— Ба «DongHyuN» Донг Хун.