Natus Vincere покинула десятку сильнейших команд мира по CS:GO

Портал HLTV.org опубликовал обновлённый рейтинг лучших команд мира по Counter-Strike: Global Offensive.
Украинская команда Natus Vincere продолжила падение и теперь занимает в чарте 11-е место.
Изменения коснулись и тройки лидеров: североамериканская команда OpTic Gaming потеснила на третью позицию бразильцев из SK Gaming.
Самый значительный скачок в рейтинге из команд топ-30 совершили турецкая пятёрка Space Soldiers и новообразованный немецкий коллектив BIG — команды поднялись с 37-го на 23-е и с 41-го на 28-е соответственно.
Лучшие команды мира по CS:GO по версии HLTV.org (в скобках указана позиция команды в прошлой версии рейтинга).
1 (1). Astralis (Дания) — 967.
2 (3). OpTic Gaming (Северная Америка) ‒ 792.
3 (2). SK Gaming (Бразилия) ‒ 773.
4 (4). NiP (Швеция) ‒ 612.
5 (6). Virtus.pro (Польша) ‒ 611.
6 (5). North (Дания) ‒ 560.
7 (7). FaZe Clan (Европейский союз) – 519.
8 (11). Team EnVyUs (Франция) ‒ 457.
9 (8). Cloud9 (США) ‒ 410.
10 (10). G2 Esports (Франция) – 368.
11 (9). Natus Vincere (Украина) – 348.
…
14 (16). Gambit Esports (Казахстан) – 209.
28 (22). FlipSid3 Tactics (СНГ) – 166.
30 (25). Vega Squadron (Россия) – 62.
HLTV.org — ведущий портал, освещающий CS:GO. В профессиональном сообществе рейтинг HLTV.org считается самым объективным. На его основе некоторые организаторы турниров проводят жеребьёвки.