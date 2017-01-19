Сергей «starix» Ищук: мы стараемся допускать их как можно меньше ошибок

В преддверии ELEAGUE Major 2017, который соберёт 16 команд, портал navi-gaming.com взял интервью у тренера команды Natus Vincere Сергея «starix» Ищука. Журналисты подробно расспросили Сергея о процессе и степени подготовки коллектива к предстоящему турниру.
«Мы действительно много времени уделяли Counter-Strike, примерно 12 часов в день. Из этого времени — 6-8 часов самой игре. Была задача приехать на турнир со всеми готовыми картами. Насколько мы это смогли реализовать? Опять-таки, мы увидим на LAN, во время официальной игры. Рассуждать, исходя из тренировок, можно, но есть очень много факторов, которые невозможно отработать на тренировках.
На данный момент те проблемы, которые у нас были на этих картах, уже устарели и появились новые. Весь тренировочный процесс заключается в поиске и решении проблем. Невозможно выиграть чемпионат, не проиграв ни одного раунда. Можно сказать, что каждый проигранный раунд — это чья-то ошибка. Мы стараемся допускать их как можно меньше. Доволен ли я? Совершенству нет предела. Возможно, если бы из 10 пистолетных раундов мы выигрывали 10, тогда можно сказать — да.
Мы играли с такими сильными командами, как SK, Liquid, FaZe, FlipSid3. Я недавно давал одно интервью, где говорил, что они не выйдут из группы (речь идёт о Liquid. — Прим. ред.). Сегодня, сыграв с ними две карты, понял, что они хорошо играют, если им давать пространство на карте.
Касательно целей — не хочу ставить минимальные цели, но и завышать тоже. Хотим просто показать свою лучшую игру и порадовать себя, а также своих болельщиков», — рассказал Ищук.
Напомним, что ELEAGUE Major пройдёт с 22 по 29 января в американском городе Атланте. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн.