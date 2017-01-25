Реклама на трансляциях ELEAGUE по Turner Sports стоит $ 2 млн

Телеканал Turner Sports сообщил о поиске новых рекламодателей на время транслирования киберспортивных матчей ELEAGUE по Counter-Strike: Global Offensive. Заявленная стоимость рекламного контракта в 2017 году составляет по-прежнему $ 2 млн. Несмотря на достаточно высокую для киберспорта цифру, канал планирует не только сохранить старых партнёров, но и найти новых.
В текущем году Turner Sports планирует возобновить контракты с Buffalo Wild Wings, Arby’s, Domino’s, Snickers, HyperX, и Credit Karma. Компания также ищет новых рекламодателей в других сферах — страхования, ипотеки и телекоммуникаций. Известно, что новыми партнёрами стали компания DELL, которая займётся продвижением игровой линейки Alienware, и производитель энергетических напитков и спортивного питания G Fuel.
«Очень трудно заключить многолетние сделки в данной сфере, потому что игровые графики постоянно меняются и присутствует слишком много непостоянства», — прокомментировал ситуацию вице-президент отдела продаж Turner Sports Сет Ладецкий.