Фанат Overwatch собрал копию оружия из игры из конструктора «Лего»

Известный видеоблогер, скрывающийся под никнеймом ZaziNombies, собрал копию винтовки Вдовы (Widomaker) из популярного шутера Overwatch. Основой собранного образца стал конструктор «Лего». Всего винтовка состоит из 1800 деталей, а длина реплики составила 1,2 метра.
ZaziNombies стал известен как человек, создающий реплики оружия из лего. Ранее он представил публике оружие Жнеца, Лусио и Солдата, Маккри. Тем не менее его коллекция не ограничивается сюжетом Overwatch — среди реплик встречаются копии из Call of Duty, Team Fortress, WarCraft и многих других.