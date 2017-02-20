В России запущена первая корпоративная лига по киберспорту

В России запущена первая корпоративная киберлига «Битва корпораций». В лиге участвуют любительские команды от компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
На данный момент лига предлагает соревнования в четырёх дисциплинах: Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, FIFA 17 и World of Tanks. Участие для организаций бесплатное. Как утверждает сооснователь «Битвы корпораций» Игорь Шатунов, на турнир уже зарегистрировалось более 40 компаний: «Каждый день приходит около 5-7 заявок на участие. Компании самые разные. Мы ожидали, что на старте будут регистрироваться компании из IT-сферы, но оказалось, что не менее активные геймеры работают в госкорпорациях, банках, общепите, есть даже представитель российского автопрома».
В 2017 году «Битва корпораций» планирует провести 4 масштабных турнира. На первый уже открыта регистрация. Все игры турнира будут проведены с участием профессиональных судей, а финальные состязания будут освещаться известными стримерами. Для участников предусмотрены ценные призы от организаторов и спонсоров.
Регистрация открыта и продлится до 12 марта. Первые отборочные игры начнутся 13 марта.