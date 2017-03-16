Илья «Lil» Ильюк: мы не могли проиграть Na’Vi, мы просто рофлили

Игрок Virtus.pro Илья «Lil» Ильюк прокомментировал поражение в полуфинальной серии против Natus Vincere на квалификации к The Kiev Major.
«Мы не могли проиграть Na’Vi. Это всё было задумано: мы просто рофлили и потом решили выиграть игру. И на второй карте тоже рофлили. Все, что вы видите, — это шоу. Ну кому интересно смотреть на гранд-финал, где две по двадцать? Никому. А тут ты приходишь такой: о, ну, в плей-офф Na’Vi должны нормально играть. И тут они играют почти на равных с самими Virtus.pro, вторую игру вообще выигрывают, и ты такой думаешь: «Нифига себе, вот это Na’Vi играют в доту сильно, ну, сейчас на третьей точно будет замес». Но мы вытираем… Ладно, выигрываем, просто выигрываем.
Понятное дело, что при большом желании мы могли бы просто стирать каждую команду за 10 минут, и не было бы никакого экшена. А так ради вас же старались. Шоу, куча зрителей, хайп, надежды «нави боев», «империи боев», что их команды могут хоть что-то выиграть, но на самом деле нет», — сказал киберспортсмен во время трансляции на Twitch.tv.
На отборочном этапе к мэйджору по Dota 2 состав Virtus.pro дважды обыграл Natus Vincere: 2:1 в полуфинале верхней сетки и 2:0 в гранд-финале.