Valve выпустила патч 7.04 для Dota 2

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2 . В патче 7.04 были внесены корректировки в баланс героев и предметов. Обновление вышло в основном клиенте и будет использовано на LAN-финале DAC-2017.* Стоимость рецепта Hurricane Pike увеличена с 250 до 500* Стоимость рецепта Silver Edge увеличена с 300 до 500* Восстановление Ghost Scepter уменьшено с 25 до 20* Шанс срабатывания Sange and Yasha увеличен с 35% до 40%* Восстановление Heaven's Halberd уменьшено с 22 до 18* Slippers of Agility больше нельзя купить в боковом магазине* Centaur: сокращение урона от Stampede с Scepter уменьшено с 50% до 40%* Monkey King: Замедление от Primal Spring изменено с 40/50/60/70% на 30/45/60/75%* Monkey King: Звуковой эффект использования Primal Spring теперь слышен ближайшим врагам* Magnus: базовая скорость атаки увеличена с 1.7 до 1.8* Magnus: Восстановление Reverse Polarity увеличено с 120/110/100 до 120* Abaddon: прирост силы уменьшен с 2.7 до 2.5* Abaddon: скорость полета Mist Coil уменьшена с 2000 до 1600* Lifestealer: базовый урон уменьшен на 2* Keeper of the Light: базовый урон уменьшен с 43-57 до 43-50* Brewmaster: Восстановление Drunken Brawler уменьшено с 16/14/12/10 до 13/12/11/10* Nature's Prophet: Талант 10-го уровня увеличен с +225 здоровья до +250* Nature's Prophet: Талант 15-го уровня изменён с +35 у скорости передвижения на +4 вызываемых «пеньков»* Razor: Талант 20-го уровня увеличен с +30 скорости атаки до +40* Razor: Талант 20-го уровня увеличен с +275 здоровья до +325* Death Prophet: Талант 10-го уровня увеличен с +10% сопротивления магии до +12%* Death Prophet: Урон духов от Exorcism увеличен с 55 до 58* Queen of Pain: Время использования Shadow Strike уменьшено с 0.452 до 0.4* Phoenix: Талант 15-го уровня увеличен +120 золота в минуту до 150* Phoenix: Талант 15-го уровня увеличен с +50 урона в секунду от Fire Spirits до +65* Kunkka: Талант 10-го уровня увеличен с +25 урона до +30* Kunkka: Талант 15-го уровня увеличен с +20 скорости передвижения до +30* Lycan: базовая сила увеличена на 3* Arc Warden: прирост силы увеличен с 2.3 до 2.7* Lone Druid: Талант 15-го уровня увеличен с +30 урона Spirit Bear до +50* Ancient Apparition: Стоимость использования Cold Feet уменьшена с 150 до 125* Broodmother: Восстановление здоровья от Insatiable Hunger увеличено с 60/90/120% до 60/100/140%* Broodmother: Урон от Insatiable Hunger увеличен с 60/90/120 до 60/100/140* Bristleback: AoE Quill Spray увеличено с 625 до 650* Puck: базовый урон увеличен на 3* Lich: Восстановление Chain Frost уменьшено с 120/90/60 до 100/80/60