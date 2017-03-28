DAC-2017: Team Liquid сыграет в нижней сетке плей-офф

Завершились матчи второго игрового дня в группе B на Dota 2 Asia Championship. По результатам прошедших серий в лидеры вышли Invictus Gaming и Team NP.
В заключительных матчах дня Invictus Gaming обыграла Newbee, а Team NP разделила очки с Team Liquid.
Команда Куро Салехи «KuroKy» Тахасоми имеет в запасе только три очка и не сможет обеспечить себе выход в плей-офф по результатам последней встречи.
Однако ни один из участников ещё не гарантировал себе места в верхней сетке. Окончательное распределение мест команды определят в третий игровой день. Его откроет противостояние Evil Geniuses и Invictus Gaming. Для выхода в «виннера» американскому коллективу необходимо выиграть обе карты.
Также в заключительный день Team NP сыграет против Newbee, а Team Liquid сразится с IG.Vitality.