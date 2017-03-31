В омской исправительной колонии провели турнир по киберфутболу

В омской исправительной колонии № 6 среди осуждённых провели турнир по FIFA 17. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию. В турнире участвовали 50 человек. Отборочный этап проходил в течение двух недель. В финальную стадию вышли трое участников.
«С детства увлекаюсь спортом, в учреждении тоже есть возможность принимать участие в эстафетах, спортивных соревнованиях, футбольных матчах. Очень часто к нам приезжает футбольная команда спортивного клуба «Самбо-2000». Мне было интересно попробовать свои силы и в киберфутболе, поэтому я принял участие в турнире», — заявил один из финалистов по имени Андрей.
Как заявил начальник психологической лаборатории Вячеслав Ахметов, компьютерные игры помогают осужденным отвлечься и снять стресс.
«Среди осужденных есть и те, кто никогда не играл в компьютерные игры. Для них было особенно интересно впервые попробовать с помощью джойстика управлять персонажами в игре или автомобилем в гонках», — рассказал Ахметов.
Кто победил в соревнованиях, не уточняется.
Футбольный симулятор FIFA 17 разработан компанией Electronic Arts. Игра вышла 27 сентября 2016 на PC, PS4, Xbox One, PS3 и Xbox 360.