На чемпионате по Hearthstone сборная России проведёт дебютный матч с Испанией

Матчи групповой стадии пройдут до трёх побед. В каждой игре участвует только один член команды, а порядок выступлений определяется до старта серии. При этом киберспортсмены выберут по два класса. Девятый останется в резерве (так называемая «эйс-колода»). Перед началом игры участники выберут класс персонажа. В случае ничьей после четырёх партий киберспортсмены могут воспользоваться либо своей ранее неиспользованной колодой, либо «эйс-колодой».
Всего в чемпионате HGG выступают 48 национальных команд. Сборная России попала в группу C, где, помимо Испании, играют Греция, Венгрия, Гонконг, Португалия и Словакия. В группе H оказались Украина, Беларусь, Германия, Чехия, Хорватия и Филиппины. С полным списком участников можно ознакомиться на официальном сайте
В состав российской сборной вошли Павел «Pavel» Бельтюков, действующий чемпион мира, а также игроки Team Spirit: Алексей «ШтанУдачи» Барсуков, Алексей «INER» Бакуменко, Владислав «Silvername» Синотов.