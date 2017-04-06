Дмитрий «hooch» Богданов присоединился к Elements Pro Gaming

Дмитрий «hooch» Богданов присоединился к составу Elements Pro Gaming по Counter-Strike: Global Offensive. Он заменил Дмитрия «facecrack» Алексеева, который покинул состав. Об этом говорится на странице организации во «ВКонтакте».
Состав команды:
Савелий «jmqa» Брагин
Алексей «ub1que» Поливанов
Никита «waterfaLLZ» Матвеев
Дмитрий «hooch» Богданов
Кирилл «Boombl4» Михайлов.
Ранее hooch выступал за команду Gambit eSports. Вместе с ней он стал чемпионом турниров CIS Minor Championship — Columbus 2016 и Adrenaline Cyber League.