Selfless распустила состав по CS:GO

Киберспортивная команда Selfless распустила нынешний состав по Counter-Strike: Global Offensive. Информация об этом появилась на официальном сайте организации. Решение было принято после передачи Ноа «Nifty» Фрэнсиса и Алека «Slemmy» Уайта командам Renegades и compLexity.
«Это было трудное решение, но настало время сделать несколько шагов назад и переоценить нашу позицию на CS-сцене. Все игроки были освобождены от своих обязанностей, и им была выплачена неустойка, которая была оговорена в контракте. Тем не менее мы продолжаем следить за CS-сценой и посмотрим, есть ли смысл нам двигаться в этом направлении», — сообщил владелец команды Стив Ryu Ратакаса.
Среди достижений организации в CS:GO: шестое место на EPL Season 3 NA, 17-22 место на ELEAGUE Season 1 и победа на региональных квалификациях WESG North America.
Состав Selfless по CS:GO:
— Кристофер «cJ» Джонс
— Джейк «kaboose» Макдональд
— Коби «dizzywi» Мидоус
— Кайо «zqkS» Фонсека