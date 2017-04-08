Денис «Seized» Костин: хотелось бы сыграть в финале с Astralis

Один из игроков команды Natus Vincere по Counter-Strike: Global Offensive Денис «Seized» Костин дал интервью журналистам компании Acer. Денис рассказал о форме команды, а также о целях коллектива на StarLadder i-League StarSeries Season 3.
«Сказать, что мы в идеальной форме, нельзя. Она не бывает идеальной — она может быть либо хорошей, либо плохой. Что касается результатов, то мы и на других турнирах легко выходили из группы. На трех турнирах мы не проиграли ни одной карты в группах. В целом мы сконцентрировались сплотить команду вне игры и из-за этого меньше фокусировались на внутриигровом аспекте. Тем не менее играть мы стали лучше из-за того, что стали ближе друг к другу. Если сохраним настрой и форму, которую мы показывали в группе, то мы сможем далеко пройти.
У нас нет принципиального соперника с кем хотелось бы сыграть. Хотелось бы сыграть с Astralis в финале, но в целом нет», — рассказал Seized
Напомним, что команда Natus Vincere завершила групповой этап на SL i-League StarSeries S3 со счётом 3:0, обыграв UYA, fnatic и North. Первым соперником коллектива в плей-офф станет шведская пятёрка из fnatic, которая уступила Na’Vi на групповом этапе со счётом 9:16 на карте de_overpass.