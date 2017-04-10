Игрокам Winterfox отказали в получении американских виз

Игрокам команды Winterfox не выдали виз в США для участия в турнире ESL Pro League Season 5. Об этом сообщается на портале slingshotesports.Сообщается, что владелец киберспортивной организации перестал выходить на связь с игроками, а организаторы турнира ответили отказом на просьбу игроков перенести матчи.Также сообщается, что организация должна $ 3,2 тыс бывшему игроку команды Кристоферу «dexter» Нонгу.Winterfox — американская киберспортивная организация, которая была основана в 2015 году. Первой командой организации был бывший состав Evil Geniuses по League of Legends. В 2016 году Winterfox открыла подразделение по CS:GO.