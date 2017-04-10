Робин «ropz» Кул присоединился к mousesports

Робин «ropz» Кул присоединился к составу mousesports по CS:GO на игровой платформе ESEA. Немецкая организация пока что никак это не прокомментировала.По слухам, ropz заменит в составе команды Тимо «Spiidi» Рихтера.Возможный состав команды:— Крис «chrisJ» де Йонг— Робин «ropz» Кул— Денис «denis» Хоувел— Томаш «oskar» Штястны— Кристиан «loWel» ГарсияРобин «ropz» Кул — игрок, который известен своими выступлениями на Faceit Pro League. Стоит отметить, что Робина неоднократно обвиняли в использовании читов, однако эта информация не подтверждалась.