Робин «ropz» Кул присоединился к mousesports

Робин «ropz» Кул присоединился к составу mousesports по CS:GO на игровой платформе ESEA. Немецкая организация пока что никак это не прокомментировала.
По слухам, ropz заменит в составе команды Тимо «Spiidi» Рихтера.
Возможный состав команды:
— Крис «chrisJ» де Йонг
— Робин «ropz» Кул
— Денис «denis» Хоувел
— Томаш «oskar» Штястны
— Кристиан «loWel» Гарсия
Робин «ropz» Кул — игрок, который известен своими выступлениями на Faceit Pro League. Стоит отметить, что Робина неоднократно обвиняли в использовании читов, однако эта информация не подтверждалась.