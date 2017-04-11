В Китае запустят специальную античит-систему для CS:GO

Компания Perfect World запустит специальную античит-систему для Counter-Strike: Global Offensive. Она совмещает VAC и Alipay Credit System. Система напрямую связана с паспортными данными пользователя, номером телефона и сведениями о банковской карте. Об этом объявили на пресс-конференции.
В случае если игрока поймали на нечестной игре, он лишится аккаунта с игрой, а его паспортные данные заблокируют. В итоге пользователь больше никогда не сможет запускать CS:GO. Подобная система контроля широко распространена в регионе.
Perfect World также анонсировала проведение лиги CPL — CS:GO China Pro League. Однако подробности о чемпионате пока не известны.
CS:GO — один из самых популярных шутеров в мире. По данным сервиса SteamSpy, в проекте Valve зарегистрированы более 27 млн игроков. За последние две недели шутер запускали 8 844 267 человек. В Китае издателем CS:GO является Perfect World.