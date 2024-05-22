Мультсериал «Люди Икс ’97» стал самым высокооценённым проектом Marvel в истории

СМИ обратили внимание, что мультсериал «Люди Икс '97» набрал 100% свежести на сайте Rotten Tomatoes. Таким образом, этот мультсериал стал самым высокооценённым среди всех проектов по комиксам Marvel.

Более того, оценка шоу от аудитории составила 94% свежести, что тоже считается хорошим показателем.

Фото: Rotten Tomatoes

Новый мультсериал продолжает события оригинала и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится известный мутант Магнето.

Ранее стало известно, что мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры на Disney+. Проект получил много положительных отзывов от критиков и обычных зрителей. Шоу уже продлено на второй сезон. В нём ожидаются продолжение первого и новые истории, придуманные авторами проекта.