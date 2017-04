Организаторы Кубка России по киберспорту подвели итоги групповой стадии

Стали известны результаты групповой стадии Кубка России по киберспорту 2017 в дисциплинах Dota 2, League of Legends и Hearthstone в группах C и D, а также в FIFA 17 в группах A и B.В стадию double-elimination прошли как представители известных киберспортивных организаций, так и любительские/полупрофессиональные команды и игроки.В дисциплинах Dota 2, League of Legends и Hearthstone сыграны все матчи групповой стадии. Первые игры double-elimination состоятся уже 22-23 апреля. Игры групповой стадии по FIFA 17 в группах C и D пройдут 29-30 апреля.Общий призовой фонд Кубка России по киберспорту 2017 составляет 7 000 000 руб.: 3 200 000 руб. в Dota 2, 2 500 000 руб. в League of Legends и по 650 000 руб. в FIFA и Hearthstone.