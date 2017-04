Компания Game Show планирует представить новую стратегию развития

Компания Game Show готовится представить новую стратегию реорганизации и развития, разработанную совместно с текущими инвесторами. Об этом говорится в официальном заявлении организации, поступившем в распоряжение «Чемпионата».«На текущий момент в Game Show происходят внутренние процессы реструктуризации, связанные со всеми подразделениями компании: игровая платформа GSL.TV, телеканал Game Show, серия турниров Game Show Open и другие. При этом организация сохранит основные направления деятельности в сфере киберспорта, работу ТВ-канала и медийное направление по трансляции ведущих киберспортивных соревнований».По мнению топ-менеджмента компании, сфера киберспорта переживает сейчас стадию бурного роста и огромного интереса со стороны крупных венчурных фондов, частных институтов и спортивных организаций. Однако не всегда компаниям удаётся реализовывать все задуманные проекты на практике.«Мы стараемся держать наших партнёров и представителей киберспортивного сообщества в курсе всех процессов, связанных с задолженностями. В ходе реструктуризации компании все обязательства будут перераспределены и исполнены в рамках изменённой структуры холдинга, а уже реализуемые и запланированные на будущее проекты получат развитие в новых условиях. Также Game Show приносит извинения за существующие задержки во взаиморасчётах и недостаточное информирование партнёров о нашем текущем статусе», – говорится в заявлении.Компания Game Show (ранее ТМ TECHLABS CUP) существует на рынке с 2010 года и является одной из старейших в сфере киберспорта в России и странах СНГ. За свою историю компания провела более 30 крупных LAN-мероприятий, включая соревнования международного характера. За семь лет работы Game Show выплатила более $ 1,5 млн призовых по таким дисциплинам, как Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, Point Blank, Starcraft 2, Bloodline Champions.В 2015 году компания Game Show привлекла сторонние инвестиции для реализации проекта профильного игрового и киберспортивного телеканала под своим брендом. Запуск канала состоялся в декабре 2015 года. За полтора года работы на нём были проведены трансляции крупнейших киберспортивных событий российского, регионального и международного масштаба, включая The International 2016. В настоящее время телеканал Game Show входит в базовый пакет крупнейших кабельных и спутниковых операторов страны «Триколор», «Вымпелком», «НТВ-Плюс», «Акадо» и др. Количество подписчиков телеканала составляет около 12 млн человек.