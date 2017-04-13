HGG: сборная Украины победила Германию в первом туре турнира по Hearthstone

Завершился второй день чемпионата по Hearthstone среди национальных команд. В первом туре отборочного этапа Hearthstone Global Games сборная Украины победила Германию со счётом 3:2.
США разгромили команду из Великобритании, Канада расправилась с Францией, а Нидерланды не оставили шансов Румынии. Все три матча завершились со счётом 3:0. Сборная Норвегии в тяжелейшей серии вырвала победу у Финляндии (3:2).
В заключительный день первой недели свои матчи проведут Аргентина против Австралии и Индонезия против Бразилии. Игры начнутся 14 апреля в 4 и 5 утра по московскому времени.
За сборную Украины выступают Александр «Kolento» Мальш из Cloud9, Евгений «Neirea» Шумилин из Team Liquid, Артём «DrHippi» Кравец из Virtus.pro и Николай «NickChipper» Величко из Team Spirit. Следующий матч им предстоит сыграть с командой из Хорватии. Он состоится 19 апреля.
В Hearthstone Global Games участвуют 48 национальных команд со всего мира. Призовой фонд соревнований составляет $ 300 тыс.