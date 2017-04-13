Valve временно добавила револьвер R8 и Negev в соревновательный режим

Компания Valve выпустила очередное обновление в Counter-Strike: Global Offensive. Основным изменением стало включение револьвера R8 и Negev в соревновательный режим игры. Как пояснили в Valve, обновлённое оружие добавлено в качестве эксперимента и будет доступно в матчмейкинге ограниченное время.
Также разработчики значительно снизили цену на Negev — теперь его стоимость составит $ 2 тыс. Подобное изменение происходит не впервые — изначально она составляла $ 5,7 тыс. Однако после обновления 24 марта стоимость снизили до $ 4 тыс. R8 теперь будет стоит $ 700.
Основные исправления в CS:GO от 12.04.17:
— Negev и револьвер R8 доступны в соревновательном режиме.
— Цена револьвера R8 снижена до $ 700.
— Цена Negev снижена до $ 2000.
— Добавлена поддержка серверов в Гуанчжоу и Шанхае.
Полный список изменений можно просмотреть на официальном сайте.