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Valve временно добавила револьвер R8 и Negev в соревновательный режим

13 апреля 2017, четверг. 10:51. Киберспорт
Компания Valve выпустила очередное обновление в Counter-Strike: Global Offensive. Основным изменением стало включение револьвера R8 и Negev в соревновательный режим игры. Как пояснили в Valve, обновлённое оружие добавлено в качестве эксперимента и будет доступно в матчмейкинге ограниченное время.

Также разработчики значительно снизили цену на Negev — теперь его стоимость составит $ 2 тыс. Подобное изменение происходит не впервые — изначально она составляла $ 5,7 тыс. Однако после обновления 24 марта стоимость снизили до $ 4 тыс. R8 теперь будет стоит $ 700.

Основные исправления в CS:GO от 12.04.17:

— Negev и револьвер R8 доступны в соревновательном режиме.
— Цена револьвера R8 снижена до $ 700.
— Цена Negev снижена до $ 2000.
— Добавлена поддержка серверов в Гуанчжоу и Шанхае.

Полный список изменений можно просмотреть на официальном сайте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Counter-Strike: Global Offensive
Новости. Киберспорт
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