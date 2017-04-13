Швеция обогнала Россию на киберспортивном рынке Европы

Швеция возглавила рынок киберспорта в Европе. Согласно проведённым исследованиям агентства SuperData совместно с компанией PayPal, объём российского рынка составил $ 35,4 млн, в то время как в Швеции он достиг $ 40 млн. Франция, которая ранее занимала второе место, сместилась на третье, а Испания покинула тройку лидеров. Ожидается, что в ближайшие несколько лет Швеция сохранит за собой лидерство.В России киберспортивная индустрия будет расти медленнее, чем прогнозировали аналитики. К 2018 году объём рынка достигнет максимум $ 40 млн.В исследованиях не учитывались внутриигровые покупки и продажи игр. Они включали исключительно продажи билетов на соревнования, а также призовые фонды турниров.В целом прогнозируется дальнейшее развитие киберспорта. Согласно SuperData, в предстоящем году мировой рынок киберспортивных соревнований вырастет до $ 343 млн, аудитория игроков вырастет на 20%.