Ninjas in Pyjamas приглашена на IEM Cologne 2017
14 апреля 2017, пятница. 17:51.
Киберспорт
Ninjas in Pyjamas получила прямое приглашение на турнир IEM Cologne 2017 по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive
. Информация об этом появилась на аккаунте организаторов в «Твиттере».
Ранее организаторы выдали инвайты польской пятёрке из Virtus.pro, бразильской команде SK Gaming, FaZe Clan, Team Fnatic и Natus Vincere.
ESL One Cologne 2017 пройдёт с 7 по 9 июля в немецком городе Кёльне. Призовой фонд соревнований составляет $ 250 тыс.