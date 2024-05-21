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Массовые увольнения в Pixar — студию покинули 175 сотрудников из-за сокращения расходов

Массовые увольнения в Pixar — студию покинули 175 сотрудников из-за сокращения расходов
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Компания Pixar проводит крупнейшую с момента основания реструктуризацию — чтобы снизить расходы, студия увольняет 175 сотрудников. Как сообщает The Hollywood Reporter, это примерно 14% от общего штата.

Массовые сокращения в студии анимации связаны с общей политикой Disney: там полагают, что творческие команды в последнее время были слишком раздуты из-за высокой конкуренции. Отмечается, что руководство Pixar изменения в штате не затронули.

Сообщается, что Pixar больше не будет выпускать свои мультфильмы на стриминговых сервисах сразу, как это было с «Тайной Коко» или «Лукой» — это решение принесло Disney только убытки. Сейчас Pixar планируется вернуться к работе с кинопремьерами, готовя к релизу «Головоломку 2» и «Историю игрушек 5».

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