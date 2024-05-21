Вышел трейлер Kingdom Hearts для Steam — игры с героями Disney появятся там 13 июня

Японская студия Square Enix опубликовала трейлер Kingdom Hearts, посвящённый скорому релизу серии игр в Steam.

Геймеры смогут ознакомиться со всеми играми и дополнениями популярной серии, включая таких известных персонажей Disney и Pixar, как Гуфи или Дональд Дак.

Видео доступно на YouTube-канале Square Enix. Права на видео принадлежат Square Enix.

Планируется, что в Steam появятся три сборника с Kingdom Hearts. Один будет содержать две первых части и их спин-офф, второй — сборник дополнительных игр перед третьей частью, последний — Kingdom Hearts 3 со всеми дополнениями.

Сейчас Square Enix готовит к релизу очередной экшен, который вновь будет представлять собой кроссовер ряда популярных франшиз, главной из которых останется Disney.