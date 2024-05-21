«Это праздник российского геймдева»: глава VK Play доволен релизом «Смуты»

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Руководитель VK Play Александр Михеев в интервью «Киберу» высоко оценил релиз исторического экшена «Смута» для отечественного рынка видеоигр.

По мнению Михеева, если студия не бросит работу над игрой, то вопросы к проблемам на старте со временем отпадут.

«Смута» — это праздник российского геймдева. Прекрасно, что сам проект случился. То, что он случился при поддержке государства, — прекрасно вдвойне. Одни не испугались деньги дать, другие не испугались деньги взять, и продукт получился.

Михеев также ответил на вопрос о возможном состоянии «Смуты», если бы релиз отложили на более поздний срок.

Работу над «Смутой» никто не останавливает, ребята трудятся 24 на 7. Смотри на патчи, исправления, доработки — они регулярно выходят. Лучше бы работало сразу? Я согласен. Всей индустрии стоит работать над этим вместе с ИРИ. Мы обсуждаем более подходящие условия, но в этой ситуации не будет быстрого решения.

В начале мая авторы «Смуты» представили план работы над игрой. Cyberia Nova собирается переработать боевую систему, исправить баги и выпустить сюжетное DLC.