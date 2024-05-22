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Неузнаваемый Дуэйн Джонсон — на первом кадре спортивной драмы «Крушащая машина»

Неузнаваемый Дуэйн Джонсон — на первом кадре спортивной драмы «Крушащая машина»
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Кинокомпания A24 опубликовала первый кадр спортивной драмы «Крушащая машина». Главную роль исполнил Дуэйн Джонсон, который заметно преобразился для образа и использовал парик.

Фото: A24

Сюжет драмы посвятят реальному бойцу ММА Марку Керре. Он посвятил жизнь карьере и смог успешно её построить. Несмотря на успех в спорте, Керре сталкивался с многочисленными проблемами в семейной жизни и боролся с зависимостями. На этом в ленте «Крушащая машина» сделают особый акцент.

Вместе с Джонсоном в ленте сыграет Эмили Блант. Ей досталась роль жены Марка, Дон Стейплз.

Режиссёром ленты выступит Бенни Сафди, это его дебютный полнометражный фильм. Ранее он помогал своему брату в работе над другими картинами A24. Съёмки всё ещё идут, пока у ленты нет даже примерной даты выхода.

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