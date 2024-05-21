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На Каннском фестивале прошла мировая премьера драмы «Анора» с Юрой Борисовым

На Каннском фестивале прошла мировая премьера драмы «Анора» с Юрой Борисовым
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Сегодня на кинофестивале в Каннах состоялась премьера художественного фильма Шона Бейкера «Анора», участие в съёмках которого приняли несколько известных российских актёров.

Сюжет картины рассказывает о проститутке из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Сказочная жизнь девушки быстро обрывается, как только родители мужа узнают о браке и пытаются его расторгнуть.

Главные роли в фильме исполнили Майки Мэдисон («Однажды в… Голливуде», «Крик») и Марк Эйдельштейн («Монастырь», «Сто лет тому вперёд»). Помимо них, в съёмках приняли участие Юра Борисов («Кентавр», «Мир! Дружба! Жвачка!»), Дарья Екамасова, Карен Карагулян и Ваче Товмасян — все они представляют картину в Каннах.

Когда фильм начнут показывать в кинотеатрах, пока не сообщается.

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