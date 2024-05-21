Стример Братишкин удалил свою страницу VK из-за новых правил площадки

Популярный российский стример Владимир bratishkinoff Семенюк удалил свою страницу в социальной сети «ВКонтакте» из-за разногласий с политикой сервиса.

Конфликт начался в начале мая, когда у Братишкина пропала «галочка» рядом с именем профиля. Выяснилось, что теперь VK не отмечает ей популярных людей — сейчас получить значок верификации могут все, кто публикует от четырёх постов и 10 историй в месяц.

По мнению стримера, такой значок нужен, чтобы подтверждать личность автора и защищать подписчиков от фейков — тогда как ВК пытается с помощью «галочки» заставить контентмейкеров активнее пользоваться площадкой.

Вместо того чтобы решать вопросы интересными решениями, они принимают решение ЗАСТАВЛЯТЬ АВТОРОВ СВОИХ КАНАЛОВ *** [работать] за синюю бесплатную *** [ерунду], которая выдаётся при первом запросе в остальных соцсетях. Для меня ВК сейчас никакого уважения не имеет.

Позже к Братишкину присоединились другие стримеры и контентмейкеры, призывающие ВК к смене политики верификации. По их словам, «галочки» за последнее время уже потеряли десятки известных блогеров и артистов.