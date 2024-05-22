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Режиссёр «Годзиллы и Конга: Новая империя» не вернётся к работе над следующей частью

Режиссёр «Годзиллы и Конга: Новая империя» не вернётся к работе над следующей частью
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По данным издания The Hollywood Reporter, Адам Вингард не вернётся к работе над новой частью «Годзиллы и Конга». Именно Вингард поставил картину «Годзилла и Конг: Новая империя», а также написал для неё сценарий.

По данным THR, Вингард покинул свой пост без конфликтов с Warner Bros. Решение не работать над новой частью связано с загруженностью Вингарда в других проектах. Более того, если Вингард захочет вернуться для работы над картиной в будущем, ему не откажут.

Вингард, со своей стороны, покидает франшизу на высокой ноте. «Годзилла и Конг: Новая империя» вот-вот станет самым кассовым из пяти фильмов серии и, вероятно, заберёт этот титул у ленты «Конг: Остров черепа» 2017 года.

«Новая империя» заработала в мире $ 558 млн, став вторым самым кассовым фильмом в собственной киновселенной. Картине осталось принести в кассу ещё $ 5 тыс., чтобы обогнать «Остров черепа».

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