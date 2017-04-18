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В Gambit Esports продлили срок аренды HObbit

18 апреля 2017, вторник. 13:06. Киберспорт

Абай «HObbit» Хасенов сыграет за Gambit eSports на турнирах DreamHack Austin и cs_summit. Об этом сообщил сам игрок на своем аккаунте в «Твиттере».

«Срок моей аренды в Gambit закончился 7 дней назад. Однако я получил ещё 20 дополнительных дней аренды и поэтому смогут выступить за команду на DreamHack Austin и cs_summit», — сказал Хасенов.

DreamHack Austin 2017 пройдёт с 28 по 30 апреля в Остине (США). Призовой фонд соревнований составит $ 100 тыс. Турнир cs_summit пройдёт в Лос-Анджелесе с 19 по 23 апреля.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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