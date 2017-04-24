Состав compLexity Gaming по Dota 2 лишился двух игроков

Руководство сompLexity Gaming анонсировало изменения в составе по Dota 2. Команду покинули мидер Эрик «747» Донг и хардлейнер Джерон «Monkeys-Forever» Клинтон. Заявление опубликовано на официальном сайте организации.

«Хотя мы и не достигли того успеха, которого искали с этим составом, могу сказать, что было здорово работать с Эриком и Джеромом», — говорится в сообщении.

Как заявил менеджер coL Кайл Баутиста, организация оценит все возможные варианты перед The International 7. Команда не собирается торопиться, а хочет подойти к главному турниру году с оптимальным составом.

В течение недели compLexity не смогла пройти две открытые квалификации. Сначала команда уступила в серии best-of-3 Team Stan в отборочном этапе на Zotac Cup Masters, затем проиграла Infamous в отборах на Epicenter.

Джерон Клинтон присоединился к coL в ноябре 2016 года. Эрик Донг закрывал позицию мидера с февраля 2017-го. Однако всё это время он находился на испытательном сроке.